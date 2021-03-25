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陸網抵制NIKE「抖音燒AJ」　卻被抓包「假鞋、假燒、別人的球鞋」

▲抖音上出現大量燒球鞋的影片，但不少根本就是盜來的舊影片，與本次抵制無關。

記者蔡紹堅／綜合報導

H&M、NIKE、愛迪達等跨國服飾品牌因拒用新疆棉被大陸民間抵制，不少大陸網友都在網路上要求這些品牌「滾出中國」，甚至還有人上傳了點火焚燒球鞋的影片。不過，許多焚燒球鞋的影片卻被抓包是舊影片，而且還是從別的地方盜來的，與本次的抵制行動根本毫無關聯。

大陸網友24日開始對H&M發起抵制行動，並陸續挖出其他品牌拒用新疆棉的聲明，包含在大陸有許多支持者的NIKE、愛迪達、UNIQLO都成為討伐目標，幾個品牌的官方微博帳號都湧入大量「滾出中國市場」的留言。

▼許多燒鞋影片內的球鞋被質疑根本是假鞋。（圖／翻攝抖音）

▲▼陸網抵制NIKE「抖音燒球鞋」　卻被抓包「假鞋、假燒、別人的鞋」。（圖／翻攝抖音）

同時，抖音上也開始出現許多「燒球鞋」的影片，被燒得大多為NIKE、愛迪達的熱門鞋款，其中又以NIKE的AJ系列（Air Jordan）最受「青睞」，有好幾個影片燒的都是AJ。

不過，也有人發現這些燒球鞋的影片根本與本次抵制無關，有非常多都是盜取別人先前所拍攝的舊影片，甚至還有人燒的是盜版的「假鞋」，一些「沒燒出煙」的影片也被質疑根本是「假燒」。

值得注意的是，這些燒球鞋的影片並沒有獲得太多支持，大部分大陸網友都認為太過極端，「這些鞋都是抵制發起前買的，燒也是燒自己的錢，沒意義。」「以後不要穿就好了，這不是愛國，是幼稚。」「很多非常孩子沒鞋穿，還不如捐給他們穿，做點有益世界的事情。」「一堆人買假鞋，現在又燒假鞋，自以為愛國，只是在丟國家的臉。」

▼一次燒一整排球鞋的影片被踢爆是盜來的舊影片。（圖／翻攝抖音）

▲▼陸網抵制NIKE「抖音燒球鞋」　卻被抓包「假鞋、假燒、別人的鞋」。（圖／翻攝抖音）

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