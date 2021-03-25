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每小時損失114億！長榮貨輪卡蘇伊士運河　全球經貿一天少2748億

▲▼長榮長賜輪（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長榮長賜輪（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

長榮海運貨櫃輪長賜輪（EVER GIVEN）在蘇伊士運河擱淺，導致歐亞貿易航路被阻。根據海事權威報刊《勞氏日報》（Lloyd’s List）計算，蘇伊士運河佔全球貨櫃交通量的26％，東西向每日貨運價值高達96億美元，因此長賜輪卡住航路，每多1個小時全球貨運就多增加4億美元（114.5億元新台幣）的損失。

《勞氏日報》報導，目前大約有165艘各型船舶在運河兩端等待通過，總載重噸1300萬噸，其中包括41艘散裝輪、24艘原油油輪、33艘貨櫃輪、16艘液化石油氣或液化天然氣運輸船、15艘成品油油輪，以及8艘汽車載運船。

據粗略計算，蘇伊士運河西向交通每日通過貨物價值約為51億美元，東向則為45億美元，因此每天通過蘇伊士運河的貨物價值合計就高達96億美元。

據悉，長賜輪為長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式向日本船東公司承租，25名印度籍船員也都為船東公司派遣。船東日本正榮汽船公司25日在官網發表道歉聲明說，長賜輪因惡劣天候擱淺，目前公司正與埃及當局和船舶管理公司BSM合作嘗試脫淺，但「狀況極為困難」，對於船隻擱淺造成運河堵塞，正榮汽船為此感到相當抱歉。

《勞氏日報》指出，目前尚不清楚造成船舶擱淺的真正原因，船舶管理公司BSM發言人表示，初步調查排除機械故障因素，但BSM現階段無法證實長賜輪是否曾遭遇強風吹襲。

長榮海運則表示，「已經敦促船東公司調查事故原因，並與蘇伊士運河管理當局和相關機構密切合作，儘快使擱淺船舶脫淺。」

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