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直擊北京H＆M門市「保安戒備」　店員自爆「愛國陷兩難」

▲▼北京H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

瑞典快時尚品牌H&M因禁用「新疆棉」，遭中國大陸網友抵制後，Nike、Adidas等多家品牌也受到牽連，引爆「棉花之亂」。《ETtoday新聞雲》記者25日實地走訪北京三里屯、西單、王府井三大商圈，發現各品牌門市均正常營業，但三里屯、西單H&M門市門口多了保安站崗，若有民眾拿手機長時間拍照、錄影，便會上前關切。

三里屯、西單、王府井是北京三大主要商圈，原先三地都有H&M門市，惟王府井門市於前些年關閉。經記者實地走訪，三里屯商圈、西單大悅城內的H&M門市均正常營業，也有客人上門逛街，相較於網路上電商平台紛紛下架，似乎不受影響，其他如Nike、Adidas也照常開門。

▲▼北京H&M。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京西單大悅城H&M門口有保安徘徊。（圖／記者陳政錄攝）

不過，當記者詢問店員此風波是否對生意造成影響時，店員們態度都相當低調，擺手示意「不要問了、不好說」，某店員甚至直言，「我們也愛國，但現在真的挺兩難、感覺挺遭罪的」，不希望事態擴大。

除此之外，三里屯門市外還有保安站崗，阻止想拍攝的好奇民眾，西單店門口外保安雖不若三里屯店強硬，但若有民眾駐足拍攝太久，仍會上前關切。

值得注意的是，25日適逢平日，逛街民眾除了年輕人，還有不少所謂「大媽大爺」，在接受記者採訪時，他們紛紛表示不清楚「棉花之亂」，但多表態若真有此事，就不會再購買。不過，也有位大媽豪氣地表示，「好穿、便宜就行了，再抵制咱啥也甭穿了。」

▲▼北京三里屯H&M。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京三里屯H&M門市門口同樣有保安巡邏。（圖／記者陳政錄攝）

年輕客群方面，記者發現25日前往H&M逛街的民眾多以好奇心理居多，有人坦言，就是因為看到網路上的言論，特意過來「瞧一眼」，也有人直說，如果這些國際品牌沒有道歉或改變政策，以後就不會購買了。

據了解，瑞典快時尚品牌H&M聲明，抵制新疆棉花等產品，引發中國網友的不滿，合作的代言藝人宋茜、黃軒等人也宣布，終止合作。接著，大陸網友進一步挖出Nike也曾抵制新疆棉，同時，GAP、Zara、Uniqlo、Adidas、IKEA等多個品牌，幾乎都是停止在新疆方發放棉花許可證的「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）的會員，使得棉花之亂不斷擴大。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼北京H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京H&M。（圖／記者陳政錄攝）

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