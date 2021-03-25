又增加！北市配發9100劑AZ疫苗　17家醫院分配量一次看

▲柯文哲赴和平醫院視察施打狀況，並慰問一線工作人員。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

首批AZ疫苗於22日起開打，原本台北市政府僅只有9家醫院被中央核准為疫苗接種醫院，24日再新增三總、馬偕醫院，25日又增加聯合醫院其他4個院區，以及台安醫院和國泰醫院，因此北市目前有17家醫院有疫苗，總共9100劑。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華25日受訪時指出，除了原本的9家醫院之外，24日新增三軍總醫院和馬偕醫院，25日再新增聯合醫院中興院區、仁愛院區、忠孝院區、陽明院區，以及台安醫院和國泰醫院，因此全北市可接種AZ疫苗的醫院共有17家。

余燦華說，聯合醫院中興院區分配到200劑、仁愛400劑、忠孝300劑、陽明200劑，國泰醫院300劑，台安醫院400劑，總共1800劑，會於26日配送，預估29日開打；而原本台大醫院分配到1500劑，26日將會再增加100劑，因此為1600劑，聯合醫院和平院區也從400劑增加至500劑，因此全台北市總共將會有9100劑AZ疫苗。

【北市醫院AZ疫苗劑量數據】

台北市立聯合醫院和平院區：原為400劑，26日再新增100劑，因此將有500劑。

台北市立聯合醫院仁愛院區：400劑。（26日配送）

台北市立聯合醫院忠孝院區：300劑。（26日配送）

台北市立聯合醫院陽明院區：200劑。（26日配送）

台北市立聯合醫院中興院區：200劑。（26日配送）

台大醫院：原為1500劑，26日再新增100劑，因此將有1600劑。

振興醫院：800劑。

三軍總醫院：700劑。

萬芳醫院：700劑。

馬偕醫院：600劑。

和信治癌中心醫院：600劑。

新光醫院：600劑。

台北榮民總醫院：500劑。

北醫附醫：400劑。

台安醫院：400劑。（26日配送）

國泰醫院：300劑。（26日配送）

長庚醫院：300劑。

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