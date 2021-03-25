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守護全民　掌握新知做好新冠肺炎防疫的第一線

▲成大醫院感染管制中心，依據應變中心的指示，協助做好全院新冠肺炎防疫的感染管制規畫，在全院醫院人員配合下度過所有艱難的挑戰。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫院感染管制中心，依據應變中心的指示，協助做好全院新冠肺炎防疫的感染管制規畫，在全院醫院人員配合下度過所有艱難的挑戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

去年農曆春節爆發新冠肺炎COVID-19疫情，成大醫院成立應變中心，以隨時因應疫情變化的威脅，並由感染管制中心，依據應變中心的指示，協助做好全院防疫的感染管制規畫，在全院醫院人員配合下度過所有艱難的挑戰。

成大醫院感管中心主任、感染科陳柏齡醫師表示，感管中心在疫情爆發後，依院方應變中心的指示，協助急診緊急醫療應變群的設立，並規劃成立肺炎檢疫站、專責病房和肺炎檢疫病房，安排全院員工支援肺炎檢疫站；也進行疑似病人檢驗，疑似個案經檢查後，於急診肺炎區和負壓區接受治療，並由各科專家共同會診，需住院病人則由專用動線入住12A專責病房，與一般就醫民眾區隔，避免交叉感染。

陳柏齡主任表示，感管中心也規劃了一系列醫事人員防護裝備穿脫訓練，要求所有進入檢疫站執勤的醫護同仁都要完成相關訓練，以確保第一線防疫人員的安全；同時也透過新冠肺炎教育訓練課程，讓第一線人員及院內同仁了解相關重要概念，共同守護最後的醫療防線。

另外，還有其他相關防疫配套措施，如門診的門禁和動線管制、陪病和探病管制ヽ員工餐廳用餐規定，避免用餐時交互感染。疫情流行期間，協助員工定期健康監測，和規劃院內部分設施暫停對外開放。

成大醫院感管中心至今協助通報衛生局到院就醫之疑似新冠肺炎超過3000人次，都需要醫護人員細心向病人說明，並且通報衛生主管機關。現在也提供COVID-19的自費檢驗，依符合感管原則的動線流程規劃，一般民眾可以透過預約安心到院進行採檢。

陳柏齡主任表示，感管中心編制雖小，卻是醫院不可或缺的重要單位，面對國內外COVID-19的疫情瞬息萬變，感管中心同仁展現專業，每天全力以赴協助醫院做好防疫工作，必須做到隨時吸收最新知識 ，同時監控院內感染，制定及推動相關政策，推動員工預防保健及教育訓練，並且協助法定傳染病的通報及防治。因此我們才能應付COVID-19爆發後一連串的衝擊和挑戰。

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