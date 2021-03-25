7成機師失眠！10個月內「180天在隔離」　搭車、就醫都被歧視

▲航空業機組員工作面臨極高染疫風險。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，機組人員因工作暴露在極高的染疫風險中，中央流行疫情指揮中心規定，機組員返台後需進行5天的居家檢疫與9天的自主健康管理。桃園市機師職業工會指出，許多機師在近10個月內隔離天數達180天，平均每月採檢一次，有七成的機師出現失眠問題。

機師工會表示，許多機師自去年三月至去年底的10個月期間，居家檢疫加上停留於國外外站旅館內（不得外出）隔離的總天數，就達到將近180日。同時，每位組員每月平均採檢一次以上，雖採檢陰性，但仍被禁止搭大眾運輸工具，更嚴重還面臨到連帶的就醫歧視與家庭照顧種種困境。

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▲機師工會表示，機組員搭乘大眾運輸時常有歧視眼光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今年起更加緊縮的檢疫政策實施後，讓這樣的情況更加雪上加霜，機組人員陷入更高強度的「檢疫－執勤」無限輪迴，許多前艙機組員自今年一月起至今，沒有任何一天能夠完全自由行動，所有時間都處於執勤飛行－居家檢疫－自主健康管理狀態。

機師工會進行700份的問卷調查，結果發現機師在「焦慮及沮喪」、「社交功能障礙」等均呈現已處於高度、顯著之不良狀態。七成機師出現相較過往嚴重的失眠問題（70.0%）、近七成機師感受到較過往更大的精神壓力（69.9%）、近九成認為無法享有正常的日常生活（89.0%）。

機師工會表示，機組員的身心健康狀態更是直接與飛航安全息息相關，如今疫情下，機組員都處於現階段檢疫與執勤政策下的機師，身心健康已普遍亮起紅燈，社會大眾與政府相關單位有必要理解並重視此一危機。