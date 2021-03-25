　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／境外移入+3！台男曾赴美國工作　返台4個月後自費採檢確診

▲▼指揮中心3/22記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增3例境外移入，自菲律賓(案1011、1013)及美國(案1012)入境。其中，案1012從入境到確診是122天，是目前來台最久被確診個案。

指揮中心表示，案1011為菲律賓籍20多歲男性移工，今(2021)年3月2日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月15日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，3月17日檢疫期滿後，由公司安排至宿舍自主健康管理；因工作需要，個案3月23日搭乘專車至醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診。個案入境期間並無症狀，採檢及就醫時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，案1012為本國籍20多歲男性，去(2020)年11月19日因工作前往美國，11月22日經由韓國轉機返臺，入境後至防疫旅館檢疫，返臺至今並無症狀。個案近期因計劃再次出國，今年3月23日至醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值36)。因個案次日再驗核酸結果為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性，推測感染時間已久，研判於美國期間遭感染的機會較高。已初步掌握個案接觸者10人，1人為同住者，列居家隔離，9人為非同住親友，列自主健康管理；10名接觸者中，7人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸及血清抗體檢驗皆為陰性、其餘檢驗中，3人待採檢。

指揮中心表示，案1013為菲律賓籍30多歲女性，今年3月16日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫。個案3月22日起出現頭痛、咳嗽及喉嚨痛症狀，3月24日於檢疫所採檢，今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前皆在檢疫所檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,012例確診，分別為893例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、969人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

ET快訊
惡意付費程式藏App Store！7種應用程式下載前注意
長榮貨輪卡運河會被多國求償？　內行指1關鍵：反而可以開口討
台南狠男追離婚女被拒　想同歸於盡竟把女方媽媽殺死
長榮貨輪整艘偏掉卡住蘇伊士運河！船長親曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保時捷沒位停！天兵車主擠進「好市多限定區」　網罵到一半全跪了

動團抗議「原民使用傳統狩獵不受限」　籲不該有任何身份例外

補教師返台4個月驗出陽性成「國內最久確診個案」　擴大匡列接觸者

100%接種意願係假？金門醫院爆「考績威脅」打AZ　莊人祥幫澄清

不是真的要約你？聽到這4句潛台詞就知道該結束話題

AZ疫苗不良事件累計9通報　莊人祥公布韓國發生率：萬分之1.25

有蘭一方　國際蘭展花落水道博物館優雅綻放

北部護理師打AZ疫苗心悸、出疹　莊人祥：她有藥物、食物過敏史

AZ疫苗增5件不良反應！北部護理師急性過敏　莊人祥：嚴重不良事件

快訊／境外移入+3！台男曾赴美國工作　返台4個月後自費採檢確診

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

保時捷沒位停！天兵車主擠進「好市多限定區」　網罵到一半全跪了

動團抗議「原民使用傳統狩獵不受限」　籲不該有任何身份例外

補教師返台4個月驗出陽性成「國內最久確診個案」　擴大匡列接觸者

100%接種意願係假？金門醫院爆「考績威脅」打AZ　莊人祥幫澄清

不是真的要約你？聽到這4句潛台詞就知道該結束話題

AZ疫苗不良事件累計9通報　莊人祥公布韓國發生率：萬分之1.25

有蘭一方　國際蘭展花落水道博物館優雅綻放

北部護理師打AZ疫苗心悸、出疹　莊人祥：她有藥物、食物過敏史

AZ疫苗增5件不良反應！北部護理師急性過敏　莊人祥：嚴重不良事件

快訊／境外移入+3！台男曾赴美國工作　返台4個月後自費採檢確診

薔薔合體鳳梨網敲碗「在一起」　男星吃味：很受傷

特斯拉車內鏡頭會拍你開車、回傳影片　消費者報告：恐侵犯隱私

保時捷沒位停！天兵車主擠進「好市多限定區」　網罵到一半全跪了

獨／「厭世越南妻」笑臉照曝光！　公公曝越南相處怒批：全都是演的

動團抗議「原民使用傳統狩獵不受限」　籲不該有任何身份例外

防毒品再犯！高雄2地檢署建立防制聯繫平台　建立戒癮治療標準

快訊／竹北知名賣場「年輕女5F墜落馬路」當場死亡！警調查身分中

44歲米倉涼子近照狀態驚人！　頂「防腐劑顏值」帶貨FENDI法棍包

黃金雞湯甘甜、有層次！隱身台北巷弄拉麵店　嫩雞叉燒飯一吃上癮

補教師返台4個月驗出陽性成「國內最久確診個案」　擴大匡列接觸者

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

快訊／突升級冷氣團今晨8.6℃！　6縣市低溫特報

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

老婆偷花8000裝避孕器！人夫臉綠：已結紮1年多

統一發票1、2月中獎號碼出爐！

全台喝水1150萬噸！這水庫最大贏家

長榮卡死爆紅！怪手單幹慘變小玩具

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

穿比基尼和男友父母泡湯　她驚踩雷遭嫌

護理師接種AZ急性過敏　衛福部證實

老闆嗆開除改名員工　律師432字打臉

更多熱門

相關新聞

美逾3000萬確診　疫苗門檻降至16歲

美逾3000萬確診　疫苗門檻降至16歲

美國疫情確診人數24日突破3000萬，死亡人數也逾54萬人，居世界第一。美國各州目前透過降低年齡限制來加速疫苗接種，望能盡快控制疫情、降低傷害。

北市醫護接種AZ疫苗意願低　柯這樣說

北市醫護接種AZ疫苗意願低　柯這樣說

醫護打AZ心悸過敏　指揮中心說明

醫護打AZ心悸過敏　指揮中心說明

1.5小時同時完成90人抗體測試　台塑生醫新技術通過核准上市

1.5小時同時完成90人抗體測試　台塑生醫新技術通過核准上市

北市醫護願接種疫苗僅2成　她怒酸蔡政府

北市醫護願接種疫苗僅2成　她怒酸蔡政府

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19新冠疫苗AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面