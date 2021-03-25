　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貪官科長下水道工程當提款機！要業者給車還附油錢　涉貪辯慣例

▲▼前台中市水利局科長林川瑜。（圖／翻攝臉書）

▲台中市水利局前科長林川瑜遭依貪污罪起訴。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲、游瓊華／台中報導

台中市水利局前污水工程科長林川瑜，4年前負責督導德眾工程顧問公司得標的十期重劃區污水下水道採購案，竟向老闆張兆熊要求提供車輛供他使用。張男先後提供公司購買的豐田、裕隆國產小客車給林代步用，還給車隊油卡，換取後續履約提供協助，不法獲利23萬多元。林到案時辯稱「這是慣例！」否認貪污，檢察官仍依貪污治罪條例受賄罪起訴林、張2人。

起訴書指出，德眾工程顧問公司2017年6月得標台中市水利局開出的「台中市十期重劃區污水下水道用戶接管開口工程契約委託設計及監造技術服務」勞務採購案，採限制型投標，德眾以749萬9618元得標，由時任水利局污水工程科長39歲的林川瑜負責督導​。

林川瑜與張兆熊在之前的採購案就認識，竟大喇喇在水利局的辦公室內，涉嫌向張要求提供自小客車供他使用，換取林後續履約提供協助。張擔心如果拒絕，後續會遭他刁難，當場同意。2017年7月至2019年7月，先後以公司名義購入日產LIVINA、豐田YARIS、VIOS共三輛小客車，供林私人代步用，還提供加油卡讓林加油，甚至連停車費、過路費、牌照稅等都由公司埋單。

檢廉查出，林川瑜開業者提供的車輛，用來載女兒去幼稚園上課、去星巴克買咖啡，還去美容養生館消費，出國前往沖繩駕車前往機場搭飛機，清查發現共有23萬1322元的不法利益及不正利益。

林川瑜則否認不法，辯稱這是慣例並說，他與張男並無合意存在，不具有對價關係，且德眾公司提供車輛也是先前機關內有類似的作法，他沒有假藉業者權力來作任何事情。他還說，業者提供車輛期間，他多次繳納停車費、繳納交通罰鍰1次，也有打電話跟業者說要另外付費。

檢察官認為，林男偵查時剛開始坦承犯行，且願繳回犯罪所得，後來竟翻供否認犯罪及有不法所得。「公職人員不得假借職上的權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益」，因此沒有減刑餘地，依法起訴。

台中市政府表示，林男2019年因涉案遭檢方聲押獲准，市府將他從水利局9職等科長降調到大雅區公所8職等課長。水利局說明，案件已檢察官起訴已進入司法程序，水利局尊重司法判決結果。台中市民政局長吳世瑋則說，依《公務人員服務法》規定，公務員三審定讞前仍可正常上班，該局會請區長繼續督導該員，三審定讞才會「依法免職」，市府也籲請檢方「勿枉勿縱」，如果無罪就還他清白，如果有罪則會「依法免職，且永不錄用。」

運動可以偵測各項數值


【更多新聞】

中彰限水民眾搶買儲水桶！賣場備貨業績增3成　瓶裝水也多1成

欠8百元不還還遭疑偷錢　美髮店員工揪顧客夫妻拘禁女同事毆打

珠寶公司老闆欠債開空頭支票騙客戶　收GIA鑽石還拿去典當

ET快訊
快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中20
長榮貨輪癱瘓運河50hrs　日本船東道歉了
長榮貨輪新進度曝！8艘拖船重啟救援　擱淺50hrs脫困需數週
快訊／7-11開出4張發票千萬大獎　中獎名單一次看
1晚1元！五星飯店標錯價民眾狂訂120晚　業者不認帳改推優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

新竹超扯小三PK正宮...用刀「朝臉、胸狂劃」！下秒反被打到腦震盪

國民黨遭黨產會追徵8.6億　以「1947年385億債券」抵債仍敗訴

雲林誠實商店惡賊落網！無良男偷廢電池　竟裝善人喊：送遊民

「常和法官打麻將」收30萬！官員仍遭重判　律師黃牛：只1個收錢

基隆3歲童發燒4天！腹肝臟挫裂凌虐致死　惡劣保母夫妻遭起訴

Mini cooper擦撞聯結車！衝破護欄墜大圳溝　駕駛緊抱黑柴驚逃

公墓試槍卻打中麻吉險害命！送醫傷口露玄機　持槍男超慘下場曝

貪官科長下水道工程當提款機！要業者給車還附油錢　涉貪辯慣例

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

鳳梨見到女神「挫幾雷」撞到藍心湄　邱薇而讚鼠薯懂事「每天都在等他私訊」

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

新竹超扯小三PK正宮...用刀「朝臉、胸狂劃」！下秒反被打到腦震盪

國民黨遭黨產會追徵8.6億　以「1947年385億債券」抵債仍敗訴

雲林誠實商店惡賊落網！無良男偷廢電池　竟裝善人喊：送遊民

「常和法官打麻將」收30萬！官員仍遭重判　律師黃牛：只1個收錢

基隆3歲童發燒4天！腹肝臟挫裂凌虐致死　惡劣保母夫妻遭起訴

Mini cooper擦撞聯結車！衝破護欄墜大圳溝　駕駛緊抱黑柴驚逃

公墓試槍卻打中麻吉險害命！送醫傷口露玄機　持槍男超慘下場曝

貪官科長下水道工程當提款機！要業者給車還附油錢　涉貪辯慣例

花木蘭其實不姓「花」！真實姓氏曝光...竟跟朱元璋有關

南投衛生局推廣食尚社區　顧老大人營養健康

快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／發票掏出來！全家「花59元中千萬」　200萬得主也有1人

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

吃氫氣的7.5噸貨車首度來台！2021商業車博覽會4月台中開催

林祖傑還沒開始練　林子豪放入餅總游擊選項

陸網抵制NIKE「抖音燒AJ」　卻被抓包「假鞋、假燒、別人的球鞋」

UNIQLO哥吉拉、鹹蛋超人聯名超帥男生必搶！浪漫派PAUL ＆ JOE女孩失心瘋

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

即／台南凶殺命案！男猛砍女友媽、阿嬤　1死1傷

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

即／竹北年輕女「某賣場5F墜落馬路」！當場死亡

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關

即／竹北大賣場妙齡女5樓墜下慘死　路人直擊嚇壞

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

2女學生「輪流遭活動工作人員性侵」！她回家縮桌底崩潰

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光

快訊／國1重大車禍！2車頭尾消失　1女命危、1男輕傷

更多熱門

相關新聞

南投前縣長李朝卿涉貪1948萬　9罪判刑108年

南投前縣長李朝卿涉貪1948萬　9罪判刑108年

南投縣前縣長李朝卿涉藉120多項莫拉克風災復建工程收取賄絡、回扣，共計111罪，不法所得1948萬元，其中8罪被判14年8個月定讞。至於其餘103罪，最高法院24日針對其中9罪駁回上訴，形同定讞，刑期合計108年，加上先前定讞8罪，實際執行刑期將由檢方聲請裁定。

司機怨跳停還多加20公升油　網曝關鍵

司機怨跳停還多加20公升油　網曝關鍵

中山警收賄案　2偵查員聲押禁見

中山警收賄案　2偵查員聲押禁見

中山偵查隊涉收賄！2隊員遭約談

中山偵查隊涉收賄！2隊員遭約談

逛完賣場「油箱蓋被偷了」！網1句破盲點笑歪

逛完賣場「油箱蓋被偷了」！網1句破盲點笑歪

關鍵字：

貪污下水道水利加油代步

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面