貪官科長下水道工程當提款機！要業者給車還附油錢　涉貪辯慣例

▲台中市水利局前科長林川瑜遭依貪污罪起訴。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲、游瓊華／台中報導

台中市水利局前污水工程科長林川瑜，4年前負責督導德眾工程顧問公司得標的十期重劃區污水下水道採購案，竟向老闆張兆熊要求提供車輛供他使用。張男先後提供公司購買的豐田、裕隆國產小客車給林代步用，還給車隊油卡，換取後續履約提供協助，不法獲利23萬多元。林到案時辯稱「這是慣例！」否認貪污，檢察官仍依貪污治罪條例受賄罪起訴林、張2人。

起訴書指出，德眾工程顧問公司2017年6月得標台中市水利局開出的「台中市十期重劃區污水下水道用戶接管開口工程契約委託設計及監造技術服務」勞務採購案，採限制型投標，德眾以749萬9618元得標，由時任水利局污水工程科長39歲的林川瑜負責督導​。

林川瑜與張兆熊在之前的採購案就認識，竟大喇喇在水利局的辦公室內，涉嫌向張要求提供自小客車供他使用，換取林後續履約提供協助。張擔心如果拒絕，後續會遭他刁難，當場同意。2017年7月至2019年7月，先後以公司名義購入日產LIVINA、豐田YARIS、VIOS共三輛小客車，供林私人代步用，還提供加油卡讓林加油，甚至連停車費、過路費、牌照稅等都由公司埋單。

檢廉查出，林川瑜開業者提供的車輛，用來載女兒去幼稚園上課、去星巴克買咖啡，還去美容養生館消費，出國前往沖繩駕車前往機場搭飛機，清查發現共有23萬1322元的不法利益及不正利益。

林川瑜則否認不法，辯稱這是慣例並說，他與張男並無合意存在，不具有對價關係，且德眾公司提供車輛也是先前機關內有類似的作法，他沒有假藉業者權力來作任何事情。他還說，業者提供車輛期間，他多次繳納停車費、繳納交通罰鍰1次，也有打電話跟業者說要另外付費。

檢察官認為，林男偵查時剛開始坦承犯行，且願繳回犯罪所得，後來竟翻供否認犯罪及有不法所得。「公職人員不得假借職上的權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益」，因此沒有減刑餘地，依法起訴。

台中市政府表示，林男2019年因涉案遭檢方聲押獲准，市府將他從水利局9職等科長降調到大雅區公所8職等課長。水利局說明，案件已檢察官起訴已進入司法程序，水利局尊重司法判決結果。台中市民政局長吳世瑋則說，依《公務人員服務法》規定，公務員三審定讞前仍可正常上班，該局會請區長繼續督導該員，三審定讞才會「依法免職」，市府也籲請檢方「勿枉勿縱」，如果無罪就還他清白，如果有罪則會「依法免職，且永不錄用。」

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