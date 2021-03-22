欠8百元不還還遭疑偷錢　美髮店員工揪顧客夫妻拘禁女同事毆打

▲女子無故離家不歸，原來是遭美髮店同事揪人拘禁毆打，趁隙逃出報警。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

大甲葉姓女子上月無故離家失蹤，家人報警尋人，期間只曾用LINE跟母親連絡過。她22日突然全身是傷的向警方求助，表示她遭好友易女懷疑偷錢及欠800元、夥同呂女、王姓夫妻拘禁在摩鐵毆打。警方循線將他們一舉成擒，依妨害自由、恐嚇、傷害罪移送法辦。

據了解，葉女母親3月17日透過友人與大甲警分局大甲派出所聯繫稱，她22歲女兒在月初不明原因離家未歸，雖有透過LINE聯繫上，並勸她回家，但葉女卻表示不願意，行為非常怪異，希望警方協助尋人。

警方經四處查訪，發現葉女是與另外兩名友人19歲易女、22歲呂女一起出門，認為離家原因不單純，立刻請葉母、易女、呂女家長一起到大甲派出所報案協尋。豈知，葉女今天凌晨6點多竟現身在第六分局，指控遭易女等人拘禁在某摩鐵，並遭她們輪番毆打凌虐，她趁對方都睡著了才逃出求援。警方立刻前往摩鐵，將房內易女、呂女及一對夫妻36歲王男、38歲吳女全都帶回。

▲▼警方將拘禁毆打女子的4名男女，移送法辦。（圖／民眾提供）

警方表示，葉女與易女、呂女原在同髮廊工作，是同事兼好友，但易女懷疑葉女欠800元不還還偷錢，竟夥同呂女，以及之前常去髮廊洗頭的王姓夫妻檔，拘禁且利用麻將的排尺毆打葉女，並呼葉女巴掌，造成葉女四肢及右眼瘀青。警詢後已依妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌將易女等4人移送台中地檢署偵辦。

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