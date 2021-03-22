　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠8百元不還還遭疑偷錢　美髮店員工揪顧客夫妻拘禁女同事毆打

▲▼女子無故離家不歸，原來是遭美髮店同事揪人拘禁毆打。（圖／民眾提供）

▲女子無故離家不歸，原來是遭美髮店同事揪人拘禁毆打，趁隙逃出報警。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

大甲葉姓女子上月無故離家失蹤，家人報警尋人，期間只曾用LINE跟母親連絡過。她22日突然全身是傷的向警方求助，表示她遭好友易女懷疑偷錢及欠800元、夥同呂女、王姓夫妻拘禁在摩鐵毆打。警方循線將他們一舉成擒，依妨害自由、恐嚇、傷害罪移送法辦。

據了解，葉女母親3月17日透過友人與大甲警分局大甲派出所聯繫稱，她22歲女兒在月初不明原因離家未歸，雖有透過LINE聯繫上，並勸她回家，但葉女卻表示不願意，行為非常怪異，希望警方協助尋人。

警方經四處查訪，發現葉女是與另外兩名友人19歲易女、22歲呂女一起出門，認為離家原因不單純，立刻請葉母、易女、呂女家長一起到大甲派出所報案協尋。豈知，葉女今天凌晨6點多竟現身在第六分局，指控遭易女等人拘禁在某摩鐵，並遭她們輪番毆打凌虐，她趁對方都睡著了才逃出求援。警方立刻前往摩鐵，將房內易女、呂女及一對夫妻36歲王男、38歲吳女全都帶回。

▲▼女子無故離家不歸，原來是遭美髮店同事揪人拘禁毆打。（圖／民眾提供）

▲▼警方將拘禁毆打女子的4名男女，移送法辦。（圖／民眾提供）

▲▼女子無故離家不歸，原來是遭美髮店同事揪人拘禁毆打。（圖／民眾提供）

警方表示，葉女與易女、呂女原在同髮廊工作，是同事兼好友，但易女懷疑葉女欠800元不還還偷錢，竟夥同呂女，以及之前常去髮廊洗頭的王姓夫妻檔，拘禁且利用麻將的排尺毆打葉女，並呼葉女巴掌，造成葉女四肢及右眼瘀青。警詢後已依妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌將易女等4人移送台中地檢署偵辦。

運動可以偵測各項數值


【更多新聞】

珠寶公司老闆欠債開空頭支票騙客戶　收GIA鑽石還拿去典當

機車直行撞上左轉白色賓士　台中20歲男彈飛倒地傷重不治

換戰蚵仔！姓名有「蚵」吃免費蓋飯　鹿港業者：柯、娥同音半價

ET快訊
短裙女捷運張開大腿！忘情撐地「上下搖晃」　15秒影片瘋傳
奧運衝浪正妹選手下水訓練　突被閃電劈死
F-5E失事國防部急開會　家屬崩潰留言「還我姪子」
雨神通過！最後一波冷氣團10°C急凍　「水彈來襲」灌台灣心臟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

F-5E失事國防部急開會　家屬崩潰直播留言：還我姪子

「陽光上尉」潘穎諄仍失蹤！　國軍黑夜搜救畫面曝光

欠8百元不還還遭疑偷錢　美髮店員工揪顧客夫妻拘禁女同事毆打

殉職飛官母曾哭「F-5E遲早出事」！軍方喊3年汰換　復飛5個月又墜機

女登山客抹茶山縱走聖稜線失聯3天　氣溫驟降警消加強搜尋

F-5E戰機墜海…同僚機「求救無線電」曝光！急喊：飛機碰撞跳傘

兒子才剛出生！潘穎諄上尉失聯　家屬淚盼奇蹟：你是全家人的驕傲

F-5E戰機墜海釀「1殉職1失聯」！　最新3點位置圖曝光

KTV外嗆：「你唱歌太難聽！」持刀捅肚無辜男　事後竟說：認錯人

汐止看家犬遭陌生男牽走！變浪浪流落街頭　好心人送到流浪之家

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

F-5E失事國防部急開會　家屬崩潰直播留言：還我姪子

「陽光上尉」潘穎諄仍失蹤！　國軍黑夜搜救畫面曝光

欠8百元不還還遭疑偷錢　美髮店員工揪顧客夫妻拘禁女同事毆打

殉職飛官母曾哭「F-5E遲早出事」！軍方喊3年汰換　復飛5個月又墜機

女登山客抹茶山縱走聖稜線失聯3天　氣溫驟降警消加強搜尋

F-5E戰機墜海…同僚機「求救無線電」曝光！急喊：飛機碰撞跳傘

兒子才剛出生！潘穎諄上尉失聯　家屬淚盼奇蹟：你是全家人的驕傲

F-5E戰機墜海釀「1殉職1失聯」！　最新3點位置圖曝光

KTV外嗆：「你唱歌太難聽！」持刀捅肚無辜男　事後竟說：認錯人

汐止看家犬遭陌生男牽走！變浪浪流落街頭　好心人送到流浪之家

婁峻碩真的親KID「激吻到吃嘴唇」！　焦凡凡嚇瘋：這人到底是誰

電費帳單超狂！節電王曬成績千人驚呆　網敲碗求教學：怎辦到的

宅貓喜獲電視機！　無限重播「生態頻道」網笑噴：現撈？

《天橋上》小不點爆媽媽孫淑媚「偏心」：零用錢只給哥哥！

倒車撞百萬賓士！他留「1紙條」離開...車主回電：賠我12元

96歲大陸「核潛艦之父」彭士祿過世　陸媒致敬：科學界「掃地僧」

巴哈姆特站務一句話「我坦著」！官方發聲明了　還原6次交涉刪文

2架次共機「殲-10機」擾台　空軍廣播驅離、防空飛彈追監

怪奇比莉掰了招牌綠髮！　新造型照曬出…超狂按讚數「打破IG紀錄」

貝童彤1年半前就要結婚　伴娘們「陸續嫁掉」她傻眼！

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

即／桃園中原大學大四生墜樓亡！

快訊／中尉羅尚樺尋獲　失去生命跡象

交往7天就嘿咻14歲小女友　高中男全部認罪下場很慘

F-5E飛官羅尚樺尋獲無意識！新婚妻18字曝心聲

女法官當庭動私刑！要少年自掌嘴　人生勝利組背景曝

南投性侵案網友狂蓋樓！巴哈姆特真吞罰單

即／2架F-5E戰機屏東外海擦撞墜毀！2飛官跳傘失聯

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

即／F-5E戰機墜海吊掛畫面曝！　中尉羅尚樺送醫不治

2飛官才剛結婚！今戰術訓練「擦撞墜海」搜救中

巴哈姆特吞6萬罰單！網炸鍋號召抖內

台南深夜大火　墓地雜草全面燃燒

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

快訊／2架F-5E戰鬥機相撞！2飛官墜落

更多熱門

相關新聞

失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」！新婚妻回應了

失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」！新婚妻回應了

台東志航基地驚傳意外，兩架F-5E戰鬥機疑似發生擦撞，於台東旭海漁港東方1.4浬雷達光點消失，研判機上飛官均跳傘逃生，但目前下落不明，據悉，失蹤飛官分別為潘穎諄上尉及羅尚樺中尉，其中羅尚樺本月初才登記結婚，IG曬滿甜蜜照。

阿公店水庫驚傳溺斃　搜救員撈起遺體

阿公店水庫驚傳溺斃　搜救員撈起遺體

媽，有人在家！他闖別人家4樓只為睡覺

媽，有人在家！他闖別人家4樓只為睡覺

好心人帶到毛小孩派出所　原來飼主住同條街

好心人帶到毛小孩派出所　原來飼主住同條街

鳳梨阿嬤找去公墓亡夫！失蹤5天被找到

鳳梨阿嬤找去公墓亡夫！失蹤5天被找到

關鍵字：

離家失蹤協尋拘禁毆打美髮妨害自由

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

即／桃園中原大學大四生墜樓亡！

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

快訊／中尉羅尚樺尋獲　失去生命跡象

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

交往7天就嘿咻14歲小女友　高中男全部認罪下場很慘

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面