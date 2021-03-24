司機怨加油說好跳停「被硬灌20公升」　內行人1關鍵挺加油員

記者黃翊婷／綜合報導

一名貨車駕駛23日在臉書「爆怨公社」PO文表示，明明有跟加油員說跳停就好，結果硬是被多加了20公升的柴油，讓他超級傻眼，「跳停等於加滿？」不過，文章PO出不久，就有內行人留言解答，因為柴油泡泡多，跳停後還可以加很多，如果不想這樣，下次就直接看油箱容量判斷比較準確。

▲不少人習慣加油時會說「跳停就好」。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

原PO提到，進加油站之後有向加油員表明「柴油跳停，謝謝」，結果40公升跳一次，對方繼續加，前前後後油槍抽出來再放回去，一直加到60公升，變成加滿，讓他超級傻眼，「柴油貨車油箱，油槍插到底跳停大概40公升，（難道）跳停等於加滿？各個地方都會有加油員這樣，真正跳停的很少。」

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不少網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言表示自己也是喜歡加到跳停就好，「我機車因為是檔車，第一次跳就喊停不硬加整數，因為油噴出來整個油箱會都是油」、「其實很多都心不在焉，因為加油重複動作不斷，有時候腦袋就放空了」。

但隨後有其他網友解釋，這名加油員一定是老手，才會知道柴油會起泡，容易導致油槍誤判跳停，「柴油泡泡很多，跳停拉高一點可以再加很多」、「建議直接加公升數」、「天氣如果太熱，油氣會比較重，相對的油搶如果過於敏感，就很會跳停。油氣回衝就會跳停，要看油箱容量是多少，再去判定跳停到多少容量才是滿的」。