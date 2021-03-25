　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中彰限水民眾搶買儲水桶！賣場備貨業績增3成　瓶裝水也多1成

▲▼民眾因應限水，到賣場購買水桶等儲水設備。（圖／記者李忠憲攝）

▲賣場提高水桶等儲水設備進貨量，讓民眾都可買得到。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、游瓊華／台中報導

水情告急，經濟部25日宣布台中、苗栗、北彰化4月將轉紅燈，實施「供五停二」分區停水措施，店家紛紛準備因應，不少民眾也前往賣場購買水桶等儲水設備。如小北百貨，昨晚到今天上午預估買氣已提升2、3成，家樂福則微幅提升1成。賣場業者表示，今天已開始提升儲水設備進貨量，相信可以滿足民眾需求。

昨日下午，經濟部水利署報告旱災中央災害應變中心第10次工作會報，經濟部長王美花會後宣布，台中、苗栗及北彰等地，因水情較嚴峻轉為紅燈，從4月6日起實施分區供水「供5停2」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼民眾因應限水，到賣場購買水桶等儲水設備。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中民眾因應即將實施的限水措施，賣場購買水桶等儲水設備有明顯增加。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼民眾因應限水，到賣場購買水桶等儲水設備。（圖／記者李忠憲攝）

消息一出，昨天傍晚開始就陸續有民眾前往賣場購買水桶等儲水設備，以免停水2天無水可用，更有不少民眾指名要買橘色大水桶，都是要因應停水期間。

以小北百貨為例，西屯漢口店的水桶等相關銷售量，就提升約2、3成，北區健行店從昨晚到今天，就已有20多組客人來買水桶等儲水設備。業者表示，今天開始進貨量就會開始提高，會盡量滿足民眾需求。也提醒民眾，在限水前可以多購買使用節水設備，或許可以延緩限水時間。

家樂福統計，台中、彰化等門市桶裝水目前備貨比較平日多2成，目前中南部尚未明顯搶購潮，寶特瓶水銷量快近1成，水桶銷量目前成長也快1成。

運動可以偵測各項數值


【更多新聞】

欠8百元不還還遭疑偷錢　美髮店員工揪顧客夫妻拘禁女同事毆打

珠寶公司老闆欠債開空頭支票騙客戶　收GIA鑽石還拿去典當

機車直行撞上左轉白色賓士　台中20歲男彈飛倒地傷重不治

ET快訊
H＆M遭大陸電商全面封殺　450家分店從地圖上消失了
快拿身分證來對　「中3碼」爽玩劍湖山99元
受邀活動打工！2女學生輪流遭工作人員性侵　她回家縮桌底崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慘！台南有降雨但3水庫幾乎「0進帳」　恐面臨分區供水

嘉義市33醫護接種AZ疫苗5人發燒　尚未提供民眾接種

中彰限水民眾搶買儲水桶！賣場備貨業績增3成　瓶裝水也多1成

校園節水大作戰！湖水澆花、改腳踩水龍頭　台大師大推省水措施

核酸檢測驗證更快！搭長榮新加坡航班「刷QR code」就可判讀真偽

八通關日據駐在所遭倒木重壓　玉管處團隊10天長征搶救成功

機車停新竹「鑰匙插1天」　好心人2動作！遊客超感謝：請你吃飯

高雄出差搭公車！雄中弟「下車1個舉動暖炸」　他身為台北人慚愧了

高雄2水庫仍沒進帳　澄清湖得月樓旁乾涸現沙洲！用水拉警報

快找室友逛好市多！住宿妹曝「必買5大美食」CP值破表：平分超便宜

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

優惠不打烊！ 肯德基推餐點代碼券激省5千元

慘！台南有降雨但3水庫幾乎「0進帳」　恐面臨分區供水

嘉義市33醫護接種AZ疫苗5人發燒　尚未提供民眾接種

中彰限水民眾搶買儲水桶！賣場備貨業績增3成　瓶裝水也多1成

校園節水大作戰！湖水澆花、改腳踩水龍頭　台大師大推省水措施

核酸檢測驗證更快！搭長榮新加坡航班「刷QR code」就可判讀真偽

八通關日據駐在所遭倒木重壓　玉管處團隊10天長征搶救成功

機車停新竹「鑰匙插1天」　好心人2動作！遊客超感謝：請你吃飯

高雄出差搭公車！雄中弟「下車1個舉動暖炸」　他身為台北人慚愧了

高雄2水庫仍沒進帳　澄清湖得月樓旁乾涸現沙洲！用水拉警報

快找室友逛好市多！住宿妹曝「必買5大美食」CP值破表：平分超便宜

打完新冠疫苗有沒有產生保護力？　長庚研發檢驗試劑1.5小時有結果

風・Luxury／歐米茄大膽挑戰「醜時尚」　粉錶面配紅寶石意外好看

妻拋20年情外遇獲撤告　3寶爸「慘被放生9年」心寒離了

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註「使用新疆棉」

護理師爬金龍山慘遭洗劫丟包　1嫌收押供出「與舅舅共謀」

女主播「不抽煙不下廚」罹肺腺癌零期！醫曝1關鍵：多做是好事

峮峮入主《RUN新聞》 KID霸氣宣稱買房祝賀？!

外酥脆內Q軟！新莊排隊地瓜球　還有現炸白糖粿、加花生粉超邪惡

人夫爽洗台灣浴…自喊「軟軟不好吃」！小三羞回：今天夠硬，手痠死

浪貓跑來睡車上跌倒！　引擎蓋留下「灰塵貓拓」笑瘋千人

生活熱門新聞

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

快訊／突升級冷氣團今晨8.6℃！　6縣市低溫特報

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

全台喝水1150萬噸！這水庫最大贏家

老婆偷花8000裝避孕器！人夫臉綠：已結紮1年多

長榮卡死爆紅！怪手單幹慘變小玩具

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

護理師接種AZ急性過敏　衛福部證實

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

鄭文燦體重79.8KG　網：怎麼可能

為何男生都想結婚！　網：方便孝道外包

更多熱門

相關新聞

分區供水　國民黨轟：前瞻千億預算花到哪？

分區供水　國民黨轟：前瞻千億預算花到哪？

全台水情吃緊，苗栗、台中4月6日起進入「供5停2」民生限水，這是台灣近20年來第3次大規模分區供水。國民黨25日痛批，前瞻基礎建設計畫中的「水環境建設」，預計8年投資約2,508億元，前4年（106至110年）投入1100億元特別預算，卻未能解決台灣缺水問題，錢到底花到哪？

台中海淡機組啟動「增水源」　蔡英文：必須打贏抗旱延長賽！

台中海淡機組啟動「增水源」　蔡英文：必須打贏抗旱延長賽！

4月降雨很不樂觀　災害預報士：比2015、2004年更嚴峻

4月降雨很不樂觀　災害預報士：比2015、2004年更嚴峻

中部曾2次分區輪流供水　921地震入列

中部曾2次分區輪流供水　921地震入列

中苗用水供5停2　居民：像回到921

中苗用水供5停2　居民：像回到921

關鍵字：

限水停水供五停二自來水水桶台中

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面