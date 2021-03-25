中彰限水民眾搶買儲水桶！賣場備貨業績增3成　瓶裝水也多1成

▲賣場提高水桶等儲水設備進貨量，讓民眾都可買得到。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、游瓊華／台中報導

水情告急，經濟部25日宣布台中、苗栗、北彰化4月將轉紅燈，實施「供五停二」分區停水措施，店家紛紛準備因應，不少民眾也前往賣場購買水桶等儲水設備。如小北百貨，昨晚到今天上午預估買氣已提升2、3成，家樂福則微幅提升1成。賣場業者表示，今天已開始提升儲水設備進貨量，相信可以滿足民眾需求。

昨日下午，經濟部水利署報告旱災中央災害應變中心第10次工作會報，經濟部長王美花會後宣布，台中、苗栗及北彰等地，因水情較嚴峻轉為紅燈，從4月6日起實施分區供水「供5停2」。

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▲▼台中民眾因應即將實施的限水措施，賣場購買水桶等儲水設備有明顯增加。（圖／記者李忠憲攝）

消息一出，昨天傍晚開始就陸續有民眾前往賣場購買水桶等儲水設備，以免停水2天無水可用，更有不少民眾指名要買橘色大水桶，都是要因應停水期間。

以小北百貨為例，西屯漢口店的水桶等相關銷售量，就提升約2、3成，北區健行店從昨晚到今天，就已有20多組客人來買水桶等儲水設備。業者表示，今天開始進貨量就會開始提高，會盡量滿足民眾需求。也提醒民眾，在限水前可以多購買使用節水設備，或許可以延緩限水時間。

家樂福統計，台中、彰化等門市桶裝水目前備貨比較平日多2成，目前中南部尚未明顯搶購潮，寶特瓶水銷量快近1成，水桶銷量目前成長也快1成。

運動可以偵測各項數值



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