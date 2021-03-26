游泳誤闖「地下迷宮」！她泡水鑽洞20天　50公里外奇蹟生還

▲美國女子游泳誤闖「地下迷宮」，泡水鑽洞20天，50公里外奇蹟生還。（圖／翻攝自Delray Beach Fire Rescue）

記者趙蔡州／綜合報導

美國佛羅里達州有一名婦人琳西（Lyndsey Jane Kennedy）3月初在男友家附近的河游泳，不料從此失去消息，直到20天後在50公里外的下水道被人發現，路過的民眾聽見求救聲立刻協助報警。當地警方表示，琳西被救出時相當狼狽，雙腿無力甚至無法站立，所幸送醫後沒有大礙。

▲救難人員趕到現場救援。（圖／翻攝自Delray Beach Fire Rescue）

綜合外媒報導，琳西3月3日在男友家附近的運河游泳，過程中發現淺水區有一扇門，門後方則有一條相當深邃的下水道入口，她覺得相當好奇就游了進去，並且隨著隧道一路向前展開探險，由於下水道的支線多且複雜，當她發現情況不對時已經無法回頭，只好一邊求生一邊想辦法尋找出口脫困。

琳西直到23日才在50公里外的一處下水道被人發現，路過的民眾聽見她的求救聲馬上協助報警，她才終於結束這一次長達20天的苦難旅程。她透露，當時她很好奇隧道後面有什麼，沒有多想就穿過一個又一個隧道，等到想回頭時已經不記得怎麼走了，不清楚在下水道內困了多久。

▲救難人員趕到現場救援。（圖／翻攝自Delray Beach Fire Rescue）

救援人員表示，琳西被發現時全身赤裸、身上非常髒，有脫水情況，身體非常虛弱，雙腿無力甚至無法站立，琳西一路上缺少穩定食物及乾淨的水源，加上下水道的環境真的超級糟糕，除了充滿人造垃圾外，各種像是老鼠、蟑螂及蛇類都可能出沒，這一次能獲救真的非常幸運。