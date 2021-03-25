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北部護理師打AZ疫苗心悸、出疹　莊人祥：她有藥物、食物過敏史

▲▼指揮中心3/6記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

AZ疫苗22日開打，傳出一名北部醫院護理師於24日施打疫苗後出現急性過敏，發生心悸、皮疹症狀，收治加護病房。中央流行疫情指揮中心今日證實此事，並列為「其它嚴重不良事件」。發言人莊人祥表示，調查該名護理師本身有食物、藥物的過敏史，所幸在接種完觀察30分鐘內立即給藥，也特別呼籲有過敏史者打疫苗要與醫師討論。

該名護理師所屬醫院表示，該名護理同仁24日上午施打後5分鐘發生心悸、皮疹的急性過敏反應，但血壓一直維持在170毫米汞柱，並無休克，當時在30分鐘的觀察期間，現場同仁即給予類固醇與抗組織胺處理，並依院內同仁接種疫苗緊急事件處理流程，高規格收治至5C（加護病房）觀察。這位同仁於觀察一天後，在今日上午（25日）出院。

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莊人祥於25日指揮中心記者會中特別說明，該名個案本身有過敏史，包含雞蛋、花生等食物，止痛藥、抗生素等藥物過敏史，沒有其它慢性病史，接種前有主動告知過敏史，經過評估還是接種疫苗，並於接種後於休息區觀察，五分鐘後自覺有發熱、吸不到氣、喉嚨腫痛、心悸症狀，現場醫護人員進行評估，發現臉部頸部胸前腹部出現蕁麻疹，四肢出疹、無力，比較不像過敏性休克，會歸類嚴重過敏，或者急性全身性過敏反應。

莊人祥重申，因為該案有食物、藥物過敏史，打疫苗後在30分鐘內觀察並且進行給藥措施，所給予藥物為抗組織胺與類固醇，有適當處置；會住加護病房是因為施打時就在加護病房旁邊，其情節其實還不需要加護。現階段會暫時歸類到其它嚴重不良事件，至於是否嚴重過敏反應，還要進一步研判。

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