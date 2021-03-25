長賜號不叫「長榮號」！外國網友傻傻分不清…美媒發長文解惑

▲ 最早在網路上瘋傳的長賜號擱淺照中可見，船身上印著大大的「長榮」字樣 。（圖／翻攝翻攝IG／fallenhearts17）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號23日於蘇伊士運河擱淺，全球水上貿易要道堵塞邁入第3天，各國都在等待水路恢復暢通。但長榮與長賜號英文名稱相近，令許多外國網友傻傻分不清。美國媒體特地為此刊文解釋，「不，那艘卡在蘇伊士運河的船並不叫『長榮號』。」

23日長賜號擱淺消息一出，附近船隻上一名人員上傳至IG的照片在網路上瘋傳，只見船身上印著巨大的「長榮」（Evergreen），船名「長賜」（Ever Given）僅以小小的字體印在船首及船尾，令不少網友混淆，以為長榮才是船名。推特上不少關注此事的網友看見別人寫長賜號，好心留言糾正，才發現是自己誤會。

▲ 船身上「長賜」字樣相當小。（圖／翻攝自vesselfinder）

美國廣播公司（ABC）當地時間24日刊登一則標題為「堵住蘇伊士運河的船叫做長賜號，儘管船身上寫著大大的『長榮』」的報導，詳述事件始末，為眾多網友解惑。

內文說明，長榮海運為台灣貨運公司，長賜號是這家公司擁有的20艘貨櫃輪其中一艘，依循公司名稱的Ever加上一個G開頭英文單字命名。該公司其他貨櫃輪包括長雅號（Ever Gentle）、長智號（Ever Genius）等，還有一艘名為長久號（Ever Going），此時看來不免有些諷刺，因為長賜號料將堵住蘇伊士運河很長一段時間。

長賜號船頭卡在東岸，船尾抵在西岸，需要脫淺才能脫困。目前還不清楚狀況何時才能排除，因為專家指出，蘇伊士運河長達150年的歷史中從未發生過類似事件。ABC文末提到，網友利用長賜號卡死水道上的照片製作各式各樣迷因，「這次嚴重事故的確帶來運輸延誤及重大經濟影響，但至少我們從中獲得了一些笑料。」

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