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長髮吊嘎妹嗨唱半小時...手機不見了！警1小時找回她喊好神

▲妙齡女唱歌太嗨不知手機，警方1小時後尋回，女子大謝，太神了。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲妙齡女唱歌太嗨不知掉了手機，警方1小時後尋回，女子直呼太神了。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市曾姓女子和友人相約唱歌，唱得太嗨直到半小時後才發現手機不見了，趕緊向站在KTV門口執勤的員警求助，警方不但調閱店內監視器，也沿路查看計程車行經路線，後來透過車牌找到計程車司機，還好手機還在車內後座，曾女得知手機不到1小時就尋回，欣喜若狂地直呼太神了，感謝警方幫忙。

台中市警一分局繼中派出所警員林冠維日前凌晨4點多，在自由路執行守望勤務時，突然曾姓女子驚慌失措地跑過來說，「警察先生，我的手機不見了，可以幫幫我嗎？」，曾女表示，與朋友約在KTV唱歌，為了避免酒後騎車，因此搭乘計程車前來，到達目的地後，太過開心與朋友相聚，等到發現手機不見時，已經是半小時後了。

林員請曾女不要緊張，慢慢回想最後一次使用手機的時間和地點，曾女表示最後一次就是在計程車上，林員調閱店家監視器，另名警員李冠霆則是調閱路口監視器，逐一過濾相關影像，調閱計程車行車路線並擷取車牌號碼，在兩名員警細心調閱下，終於查出計程車，並透過警政系統迅速聯絡到司機，順利在後座尋獲手機，曾女欣喜若狂的感謝警方熱心幫忙，直呼太神了。

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