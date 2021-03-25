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同色同款車牌同4碼！阿伯騎錯車還能發動　失主笑：是緣份啊

▲兩機車同色同款車牌同4碼，男子騎錯機車回家。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲兩機車同色同款車牌同4碼，男子騎錯機車回家。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市廖姓男子騎機車去市場買菜，買完一騎回到家，就接到警方電話「你騎錯車子了」，原來，廖男在市場旁停車時，旁邊停一輛同車款、同顏色，車牌上3個英文車號都相同，3個阿拉伯數字車號有1個也一樣，加上車鎖匙竟然也發得動，種種巧合令林姓失主說，曾在新聞上看過類似的案件，沒想到現實生活中自己也遇上，也算是一種緣份。

台中市警三分局勤工派出所警員黃宇綸、李世雄，日前接獲林姓女子報案機車不見了，她說，買完菜要回家時，遍尋不著自己的機車，員警立即調閱鄰近監視器，發現在林女所停的機車處附近，停放一輛同款、同色且同英文車號的銀色機車。

警方發現，廖男騎乘銀色機車前來，將車子停在林女機車旁邊後進入市場買菜，沒多久，廖男神情自若地直接走向林女機車，發動機車後離去，經比對2車車款、顏色及車號極為雷同，懷疑是樁騎錯車的烏龍事件，經聯繫廖姓男子，廖才知道自己騎錯了，急忙將車子騎回現場。

廖男不好意思的頻頻向林女道歉，「你們看，車子都同款的」，他解釋，機車平常多是太太在使用，一時不察才會騎錯車。

林女笑笑地說，曾在新聞上看過類似的案件，沒想到現實生活中自己也遇上，也算是一種緣份，對於員警的協助也表達感謝。

警方表示，正常情況下，不同機車的鑰匙不能互通的，研判是該車出廠已久，鑰匙孔內的齒紋已磨損，才有辦法發動。

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