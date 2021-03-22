KTV外嗆：「你唱歌太難聽！」持刀捅肚無辜男　事後竟說：認錯人

記者陳豐德／新北報導

新北市永和區一名許姓男子18日凌晨4時許在永和區的KTV唱歌，途中到樓下聊天時，突然被一名不明男子嗆聲：「唱歌太難聽」，並被對方持刀捅腹部，緊急送往醫院急救後後無生命危險；警方調閱監視器後通知彭男到案，他表示是因為朋友唱歌太難聽才大動肝火，在KTV外誤認許男是友人才會行兇，警訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

▲嫌朋友唱歌太難聽，他竟認錯人持刀刺傷無辜男肚子。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，當日凌晨4時許彭姓男子（23歲）原本已經準備要從外進入KTV，跟許男（23歲）對到眼後，彭男忽然拿出刀子對許嗆聲「你剛在包廂唱的也太難聽」，許男還來不及解釋腹部就中刀，急忙倒退逃跑，附近路人目擊全程全都嚇壞，通報警方到場時彭男已經消失在現場。

警方調閱監視器後，鎖定彭姓男子涉有重嫌通知他到案，他表示當天在KTV包廂內聽到朋友唱歌實在太難聽，加上跟朋友有發生口角，下樓後誤認許男是友人，才會拿出小刀行兇，而凶器已經被他順手丟到永和區仁愛路、信義路水溝內，全案訊後依照殺人未遂罪嫌送辦。

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