酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關：總身家1.7億

▲▼酒國名花昆凌收了1300萬聘金，懷著2月孕5月喜嫁男公關。（圖／張嘉渝提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

身價近億的台中海派七店酒國名花「昆凌」張嘉渝，4年前因詐騙富商暴紅後，上月po文自曝被牛郎店公關男友Seven騙財騙色，感情世界鬧得沸沸揚揚，如今又傳出她已接受男友1300萬元聘金，也懷有2個月身孕，5月將步入禮堂，昆凌說，她為了愛情離開酒店，男友也將離開牛郎店，兩人原本都在特種行業上班，如今都選擇愛情放棄百萬月薪而結婚，結局宛如童話故事般夢幻。

張嘉渝原名叫沈淑欣，從父姓，後來當了母親之後，覺得媽媽很偉大，所以改從母姓，由於年輕漂亮，18歲就到金錢豹上班，認識1名富商後成為男女朋友，直到28歲兩人分手，才跳槽到海派，昆凌坦承，在海派上了3年的班，進去公司不到5次，都是被客人買全場，月收入最高領到70多萬元。

為何會取昆凌這名？她說，不是她像女星昆凌，她也覺得不像，而是她喜歡周杰倫，既然當不成周太太，取他老婆的名字也開心。

昆凌4年前和富商交往時，富商不滿在她身上砸下那麼多錢，卻不跟他發生關係，憤而控告詐欺，她為了這案被判2年多但緩刑，就因那段時間心情很差，她和友人去牛郎店玩，認識了男公關Seven，當時昆凌並未接受小5歲的Seven，後來不敵Seven猛烈追求，終於同意交往，昆凌因此在去年4月離開酒店。

▲酒國名花昆凌將嫁給男公關Seven。

昆凌和Seven兩人感情看似穩定，不料上月昆凌竟在網路po文痛罵Seven騙財騙色，是「沒錢的花心渣男！」她自爆，和男朋友交往了一年，被愛情沖昏頭了，他所謂很有錢身價上億，其實都不是事實，覺得自己很笨被騙財騙色，差不多花了1000多萬。

▲酒國名花昆凌非常孝順，大方送給母親5千萬元。

昆凌說，她為了捧紅Seven，常常去牛郎店點他的台，每月花上百萬元，捧場了將近1年，花了上千萬元，但哪個女人會忍受老公手機裡和近百個女人的曖昧對話，有次酒後氣得po文到爆廢公社，當時單純是心情發洩，不料卻被網友截圖留言大酸。

她強調，純粹是小倆口吵架，如今她已道歉，老公不但送她7000萬元豪宅及法拉利、保時捷等名車，且每月給她50萬元生活費，上周還拿出1300萬元聘金，兩人拍了婚紗照，也決定5月結婚，兩人身價1.7億元，經濟無虞。

昆凌說，她選擇了愛情，所以去年離開酒店，目前在做網拍，專賣韓國衣服，而老公為了表示對她和小孩負責，已放棄月薪300萬元的公關工作，下周就會離職，可能改去賣車，她說，老公允諾會做個「寵妻魔人」，而她會做個一百分的老婆，曾在特種行業上班的兩人，為了愛情而放棄高薪，結局更有如童話夢幻。

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