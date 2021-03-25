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「鄭文燦是棉花糖男孩？」　宅神不敢相信：那我也80公斤阿...

▲▼鄭文燦小編公布鄭文燦體重。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲鄭文燦小編公布鄭文燦體重只有79.8。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

記者蕭羽耘／綜合報導

桃園市長鄭文燦被「樂天女孩」9位啦啦隊員扛起的畫面在網路瘋傳，連帶體重開始遭熱議，同黨民進黨立委蔡易餘率先跳出來嗆聲「不相信市長只有80公斤」。昨天鄭文燦站上體重計親自揭曉只有「79.8公斤」，這讓宅神直呼不相信：「那我也不到80阿！」

樂天桃猿隊23日舉行桃園主場開幕戰，鄭文燦應邀出席開幕活動，在7局下半時，鄭文燦到一壘側看台與啦啦隊一起應援，正巧樂天球員回壘得分，現場照往常一樣播放「抬棺舞」，9位樂天女孩索性合力將他抬起慶祝，成為話題焦點。

當時站在一旁直擊的民進黨立委鄭運鵬拍下這段影片，並上傳臉書上打趣表示，「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧」；接著，他又在臉書分享媒體的報導截圖，質疑媒體稱鄭文燦體重只有80公斤。

市長體重遭質疑，與鄭文燦身形相似的蔡易餘24日下午在出席民進黨中執會前，也被媒體追著問「相不相信鄭文燦只有80公斤？」他直言，「不信啊，打死我都不信」。不料，當日晚間鄭文燦臉書小編揭露鄭文燦體重其實是79.8公斤，他還特地以日式禮儀「土下座」向鄭文燦道歉，並表示自己是「以肥宅之心度市長之腹」。

對此，宅神昨晚也驚訝地在臉書寫下，自己才不信，強烈要求也要同時去踩踩看，怎麼可能80，是棉花糖男孩嗎？「那我也不到80阿」。

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