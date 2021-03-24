鄭文燦被9正妹抬棺舞「體重話題夯」　小編曝數字...蔡易餘是錯的

記者蘇晏男／台北報導

桃園市長鄭文燦23日出席觀戰中華職棒樂天桃猿隊舉行的桃園主場開幕戰，在7局下半時被9位樂天女孩合力抬起的畫面引發網路熱議，有部分網友特別關注鄭文燦的體重。對此，鄭文燦的臉書小編24日公布「小編獨家」，揭露鄭文燦體重為79.8公斤。

▲鄭文燦小編公布鄭文燦體重為79.8公斤。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

樂天桃猿隊23日舉行桃園主場開幕戰，鄭文燦應邀出席開幕活動，在7局下半時，鄭文燦到一壘側看台與啦啦隊一起應援，得分時現場播放「抬棺舞」音樂，而9位樂天女孩合力將他抬起慶祝，引發網路熱議。站在一旁直擊的民進黨立委鄭運鵬拍下這段影片，並上傳臉書上打趣表示，「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧」；接著，他又在臉書分享媒體的報導截圖，質疑媒體稱鄭文燦體重只有80公斤。

沒想到與鄭文燦身形相似的民進黨立委蔡易餘，24日下午在出席民進黨中執會前，也被媒體追著問「相不相信鄭文燦只有80公斤？」，最後蔡易餘直言，「不信啊，打死我都不信」。

鄭文燦體重話題也隨著相關畫面與新聞，引起網友關注。鄭文燦臉書小編下午5時許遂以「小編獨家」發文寫道，「大家今天很關注的事情...我們決定，破萬讚就公佈！」並附上鄭文燦站在體重機上的照片。小編也開玩笑表示，「猜中的人可以抬市長（誤）」

此文發布後，短短一小時點閱數就破萬，不少網友留言敲碗要小編趕快公布數字。大約在晚上6時50分許，小編揭露鄭文燦體重是79.8公斤。

對此，有網友不接受事實，留言表示，「真假」、「壞掉了 沒歸0」、「怎麼可能這麼瘦？」、「騙人！我不相信」、「騙人，我不相信，哈哈哈哈哈哈，怎麼可能」。