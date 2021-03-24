才嗆「不只80kg」　蔡易餘向鄭文燦道歉：我以肥宅之心度市長之腹

▲蔡易餘以日式禮儀「土下座」方式向鄭文燦道歉。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

記者蘇晏男／台北報導

桃園市長鄭文燦昨日被「樂天女孩」9位啦啦隊員扛起的畫面在網路瘋傳，有人開始熱議鄭文燦體重。民進黨立委蔡易餘24日直言不相信鄭只有80公斤，然而晚間真實數字「79.8公斤」曝光後，他則特地以日式禮儀「土下座」向鄭文燦道歉，並表示自己是「以肥宅之心度市長之腹」。

樂天桃猿隊23日舉行桃園主場開幕戰，鄭文燦應邀出席開幕活動，在7局下半時，鄭文燦到一壘側看台與啦啦隊一起應援，得分時現場播放「抬棺舞」音樂，而9位樂天女孩合力將他抬起慶祝，引發網路熱議。站在一旁直擊的民進黨立委鄭運鵬拍下這段影片，並上傳臉書上打趣表示，「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧」；接著，他又在臉書分享媒體的報導截圖，質疑媒體稱鄭文燦體重只有80公斤。

與鄭文燦身形相似的蔡易餘24日下午在出席民進黨中執會前，也被媒體追著問「相不相信鄭文燦只有80公斤？」，最後蔡易餘直言，「不信啊，打死我都不信」。不料晚間6時50分許，鄭文燦臉書小編揭露鄭文燦體重其實是79.8公斤。

對此，蔡易餘在臉書「蔡易餘 家己人」上傳一則道歉影片，只見畫面中蔡易餘先是以「土下座」禮儀及日語向鄭文燦說對不起，接著他緩慢起身後又說道，要跟鄭文燦市長說聲抱歉，他「以肥宅之心度市長之腹」，市長明明沒有80公斤，「我卻把話說得這麼嚴重，在這鄭重地向市長道歉」。