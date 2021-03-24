　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

才嗆「不只80kg」　蔡易餘向鄭文燦道歉：我以肥宅之心度市長之腹

▲蔡易餘以日式禮儀「土下座」方式向鄭文燦道歉。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

▲蔡易餘以日式禮儀「土下座」方式向鄭文燦道歉。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

 記者蘇晏男／台北報導

桃園市長鄭文燦昨日被「樂天女孩」9位啦啦隊員扛起的畫面在網路瘋傳，有人開始熱議鄭文燦體重。民進黨立委蔡易餘24日直言不相信鄭只有80公斤，然而晚間真實數字「79.8公斤」曝光後，他則特地以日式禮儀「土下座」向鄭文燦道歉，並表示自己是「以肥宅之心度市長之腹」。

樂天桃猿隊23日舉行桃園主場開幕戰，鄭文燦應邀出席開幕活動，在7局下半時，鄭文燦到一壘側看台與啦啦隊一起應援，得分時現場播放「抬棺舞」音樂，而9位樂天女孩合力將他抬起慶祝，引發網路熱議。站在一旁直擊的民進黨立委鄭運鵬拍下這段影片，並上傳臉書上打趣表示，「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧」；接著，他又在臉書分享媒體的報導截圖，質疑媒體稱鄭文燦體重只有80公斤。

與鄭文燦身形相似的蔡易餘24日下午在出席民進黨中執會前，也被媒體追著問「相不相信鄭文燦只有80公斤？」，最後蔡易餘直言，「不信啊，打死我都不信」。不料晚間6時50分許，鄭文燦臉書小編揭露鄭文燦體重其實是79.8公斤。

對此，蔡易餘在臉書「蔡易餘 家己人」上傳一則道歉影片，只見畫面中蔡易餘先是以「土下座」禮儀及日語向鄭文燦說對不起，接著他緩慢起身後又說道，要跟鄭文燦市長說聲抱歉，他「以肥宅之心度市長之腹」，市長明明沒有80公斤，「我卻把話說得這麼嚴重，在這鄭重地向市長道歉」。

ET快訊
「有把握不看我嗎？」捷運妹PO「深U領」辣照　網一看旁邊笑了
快訊／水情告急！台積電明取用地下水應急　前往台中勤美建案取水
紅豆也母湯！醫護「11大禁忌食物」吃了＝忙爆…紅墨水下班才能
出生1個月媽媽過世！2.7公克「粉嫩肉球」大口喝奶　努力想活

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌承諾汰換F5彈射椅　江啟臣砲轟：根本沒編列相關預算

才嗆「不只80kg」　蔡易餘向鄭文燦道歉：我以肥宅之心度市長之腹

影／挺趙少康？親征黨魁機率增？　王淺秋曝韓國瑜想法

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

鄭文燦被9正妹抬棺舞「體重話題夯」　小編曝數字...蔡易餘是錯的

何欣純遭扯王定宇同居風暴聲量增　鄉親勸進戰2022年台中市長

雙北論壇29日登場！　柯文哲盼與侯友宜討論「八里污水廠」

F-5戰機新彈射椅只會用1年？　空軍：將納入新式飛機構型設計

高虹安爆小三通禁台灣鳳梨酥　經濟部次長：會儘快去了解

蔡英文赴台東慰問F-5E飛官家屬：政院已核定彈射椅經費　立即換裝

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

蘇貞昌承諾汰換F5彈射椅　江啟臣砲轟：根本沒編列相關預算

才嗆「不只80kg」　蔡易餘向鄭文燦道歉：我以肥宅之心度市長之腹

影／挺趙少康？親征黨魁機率增？　王淺秋曝韓國瑜想法

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

鄭文燦被9正妹抬棺舞「體重話題夯」　小編曝數字...蔡易餘是錯的

何欣純遭扯王定宇同居風暴聲量增　鄉親勸進戰2022年台中市長

雙北論壇29日登場！　柯文哲盼與侯友宜討論「八里污水廠」

F-5戰機新彈射椅只會用1年？　空軍：將納入新式飛機構型設計

高虹安爆小三通禁台灣鳳梨酥　經濟部次長：會儘快去了解

蔡英文赴台東慰問F-5E飛官家屬：政院已核定彈射椅經費　立即換裝

買預售屋店面「外面整排停車場」！交屋驗收秒變綠地　屋主看哭了

快訊／麥寮六輕大火「黑煙竄天」！8消防車噴水灌救

雲林六輕又傳火警！燃燒面積約3平方公尺　南亞公司遭裁罰

日本動員「14萬大軍」釣魚台軍演　遭中國奪島將成島鏈最大破口

周予天、鄭心慈晉升「百萬俱樂部」　被江宏傑取名「大baby」原因曝光

苗栗用水4／6起「供5停2」！10地區減壓限量供水　一張圖秒看懂

用疫苗迫巴拉圭與台斷交？　大陸國台辦：民進黨「賊喊捉賊」

「哄妳寵妳」只為騙上床！他曝「追女魔王關」狂打槍　靠3招神助攻

蘇貞昌承諾汰換F5彈射椅　江啟臣砲轟：根本沒編列相關預算

張鈞甯消瘦現身「有不得已苦衷」　幫67歲媽喊話：找對象她比較急

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

政治熱門新聞

快訊／制裁第二彈？立委爆：大陸今起禁止台灣「鳳梨酥」進口

獨／鳳梨酥遭禁　糕餅業者曝LINE對話：小三通一過來就要被扣貨

4人以下公司強制納保！勞工職災保險法明拍板 「失能」最高領70%

許淑華轟國民黨「疫苗調閱」扯台灣後腿

國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

F5E失事折損3飛官　孫大千：他們因政客無能和官僚怠惰而犧牲

黃敏惠兒幫認了：我媽用人不當該道歉檢討

陳建仁：台灣盼6月前大規模接種疫苗

飛官頻因彈射椅殉職怪在野？　徐巧芯：有什麼民進黨無法表決通過

蘇貞昌被質疑「打假針」　媒體人曝真相

傳蔡英文參加大港開唱　高雄藍營開轟

疫苗買貴反悔來不及　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

更多熱門

相關新聞

鄭文燦體重話題夯　小編公布真實數字

鄭文燦體重話題夯　小編公布真實數字

桃園市長鄭文燦23日出席觀戰中華職棒樂天桃猿隊舉行的桃園主場開幕戰，在7局下半時被9位樂天女孩合力抬起的畫面引發網路熱議，有部分網友特別關注鄭文燦的體重。對此，鄭文燦的臉書小編24日公布「小編獨家」，揭露鄭文燦體重為79.8公斤。

沒與網路平台　Eleven Sports3點

沒與網路平台　Eleven Sports3點

大谷走向更全能　打首棒增加盜壘

大谷走向更全能　打首棒增加盜壘

樂天9正妹扛起鄭文燦躺胸口　網嗨翻：我要選了

樂天9正妹扛起鄭文燦躺胸口　網嗨翻：我要選了

鄭文燦為何愛去棒球場的原因？

鄭文燦為何愛去棒球場的原因？

關鍵字：

鄭文燦蔡易餘體重棒球

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

范文芳「零贅肉白嫩膚」根本不像50歲

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面