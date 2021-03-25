鄭文燦體重79.8kg！網驚：怎麼可能　醫生曝「4字關鍵」影響超大

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記者趙蔡州／綜合報導

桃園市長鄭文燦的臉書小編24日上傳影片，內容揭露了鄭文燦市長的體重為79.8公斤，消息立刻引發網友熱烈討論，甚至有媒體詢問與鄭文燦身形相似的民進黨立委蔡易餘，蔡易餘直言「（鄭文燦79.8公斤）不信啊，打死我都不信」。對此，醫師陳志金在臉書表示，其實關鍵是在體脂比率。

▲影片揭露了鄭文燦市長的體重為79.8公斤。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

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醫師陳志金在臉書粉絲團《Icu醫生陳志金》表示，為何鄭文燦市長體重79.8公斤，大家幾乎都不相信，其實關鍵在體脂比率。他解釋，相同身高和體重的人，體脂比率高的人，看起來會比較胖，因為1公斤脂肪的體積，等於1公斤肌肉的3倍。

他分析，市長體重才79.8公斤，但看起來卻像100公斤，猜測是因為市長的體脂肪高、肌肉量低導致，若改為肌肉量增加、體脂肪減少，市長的體重數字就算沒有改變，視覺上也會比較「顯瘦」，所以一個人看起來胖不胖，關鍵不只是體重，還有體脂比率。

▲醫師解釋，一個人看起來胖不胖，關鍵不只是體重，還有體脂比率。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）

文章分享後引發網友熱議，連鄭文燦市長也現身留言「謝謝陳醫師的專業分析，我會繼續加油」，其他網友則說，「體脂率高，跟泡芙一樣」、「有些人看起來很瘦，體重卻很重，應該就都是肌肉了」、「體重數字根本不重要，體脂肪才是王道」、「我也以為市長破百，沒想到會是79.8，嚇壞」。