樂天女孩「極樂環抱」9正妹扛起鄭文燦躺胸口　網嗨翻：我要選了

▲鄭文燦被樂天女孩舉起。（圖／翻攝自YouTube／中華職棒CPBL）



記者林彥臣／綜合報導

桃園市長鄭文燦23日晚間為桃猿主開幕戰開球，並且全程觀賽，在7局下半的時候上場與啦啦隊一起加油，因為慶祝主隊桃猿在該局攻下3分，9個樂天女孩甚至興奮到把鄭文燦扛到肩上慶祝。相關影片在網路上瘋傳，讓不少網友感到羨慕直呼「我要選了！」

7局下半樂天桃猿一舉攻下3分，讓主場球迷全都為之沸騰，8位啦啦隊樂天女孩也興奮地把鄭文燦扛上肩，背部還直接躺在陳伊的胸口上，不過身材纖細的陳伊要負責支撐鄭文燦上半身的重量，也顯得相當吃力，表情相當猙獰，幸好團長宋城希及時支援，扛住另一邊的肩膀，才整個把市長的上半身穩穩撐住。

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▲隊長宋城希及時幫陳伊撐住鄭文燦上半身。（圖／翻攝自YouTube／中華職棒CPBL）



桃園立委鄭運鵬現場也拍下這段影片，並PO上臉書表示，「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」

網友看到影片留言表示，「我要從政了，記得投我」、「走了，入籍桃園選市長啦」、「明天會去現場看球，希望我也能被抬」、「文燦是我看過最勝利的人」、「你各位啊，從小志願就要填市長懂嗎？」、「這段影片一定要留著，讓我兒子知道，當市長的辛苦」、「不要對市長性騷擾，有種衝著我來！」

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