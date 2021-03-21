　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最強沙塵今晚南下！全台空品亮橘紅燈「能見度差」　東部也逃不過

▲▼空氣污染,空汙,pm2.5,空氣品質指標AQI,霧霾,霾害,細懸浮微粒,污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲環保署表示，今晚東北風挾帶大陸沙塵移入台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

環保署指出今（21日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，白天北部地區擴散條件轉好，下風處中南部地區，汙染物仍易累積外，要注意的是今晚「東北風挾帶大陸沙塵移入台灣」，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，雲嘉南沿海地區午後風速較強，可能引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環保署預估大陸沙塵今晚間起將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，北部地區PM10小時濃度將達250~300微克/立方公尺，短時間可能超過300微克/立方公尺，PM2.5小時濃度將達50~60微克/立方公尺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保署表示，今日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部空品區晚間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區晚間可能達紅色警示等級。

根據空氣品質監測網資料，截至目前嘉義市測站已亮起對全民身體有害的紅色警示。亮起對敏感族群有害的橘色警示則有27測站，包括埔里、南投、竹山、斗六、崙背、新港、朴子、新營、麻豆、善化、安南、台南、美濃、橋頭、鳳山、屏東、大寮、林園、枋寮、琉球、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮和小港。

快訊／最強沙塵暴襲台！空污警報「黑暗期」染紅中南部

▲大陸沙塵今晚起襲台，明天全台空汙將警報亮起橘紅色警示。（環保署提供）

環保署指出，明天22日受東北季風挾帶大陸沙塵影響台灣，汙染物由北往南傳輸，全台汙染物濃度易上升；南部地區位於下風處，擴散條件較差，須留意汙染物累積。花東空品區為「普通」等級；宜蘭、北部、竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級，短時間可能達紅色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。

23日白天受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部位於下風處，擴散條件稍差，易累積汙染物；晚間東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，有利汙染物累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。

ET快訊
張鮭魚之夢慘了！　壽司郎提告截圖曝光
保全變竊賊！　竟偷走科技董座162萬名錶
蘋果踢鐵板！iPhone 12不附充電頭　在這國家遭開罰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鮭魚們賺到了？　他曝「難以接受真相」：免錢往往最貴

中國醫張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖「不當得利送警偵辦」！

國家未來人才培育調查：9成民眾認為要有4大能力...創新最重要

獨一無二移印染創意聯展　吳園藝文中心登場

最強沙塵今晚南下！全台空品亮橘紅燈「能見度差」　東部也逃不過

快訊／首批AZ疫苗明開打！指揮中心1400記者會說明

買中古車注意！車上有eTag標籤　打電話就「啟動電子收費」還打折

人潮回來了！士林夜市周六夜爆滿　北市副市長PO照：誰說冷清清？

人妻好市多買西瓜切開傻眼！退貨狂抱怨「吐12字」千人酸爆：欠妳嗎

給壽司郎狠狠上了一課？　內行人吐真相：他們太懂台灣人了

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤自衛　「抄傢伙」K對方...他滿臉血送醫

台南「天井漩渦」奇景缺水乾涸　遊客看失望...景觀咖啡廳空位多

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

鮭魚們賺到了？　他曝「難以接受真相」：免錢往往最貴

中國醫張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖「不當得利送警偵辦」！

國家未來人才培育調查：9成民眾認為要有4大能力...創新最重要

獨一無二移印染創意聯展　吳園藝文中心登場

最強沙塵今晚南下！全台空品亮橘紅燈「能見度差」　東部也逃不過

快訊／首批AZ疫苗明開打！指揮中心1400記者會說明

買中古車注意！車上有eTag標籤　打電話就「啟動電子收費」還打折

人潮回來了！士林夜市周六夜爆滿　北市副市長PO照：誰說冷清清？

人妻好市多買西瓜切開傻眼！退貨狂抱怨「吐12字」千人酸爆：欠妳嗎

給壽司郎狠狠上了一課？　內行人吐真相：他們太懂台灣人了

澎湖花火節海上新玩法！搭夜光龍舟看煙火　郵輪跳島看完直接回房睡

24歲士兵營區內上吊！請假顧女兒被酸「Man一點」　壓力過大自縊亡

李沛旭小16歲女友甜曝「李太太」身份！　交往2年…瘋傳好事近了

住越多越省！一人650元住「台北米其林飯店」、19大博物館免費玩

鮭魚們賺到了？　他曝「難以接受真相」：免錢往往最貴

現場畫面曝！高雄男深夜持柴刀追砍父　衝突原因有夠瞎

漫遊夢幻森林湖泊！苗栗低調豪華露營　1泊2食輕鬆享烤肉趣

支付App推「消費回饋抵房貸利息」　網：特約店每月2萬門檻不低

東奧不開放海外觀眾　桃田賢斗：雖然有點寂寞但仍理解這措施

中國醫張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖「不當得利送警偵辦」！

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

碩士女月薪28K　網：書白讀了

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

「張鮭魚之夢」奔雲林　爽領3000元大鮭魚

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

0.25倍速抓超母湯示範！Joeman回應了

給壽司郎狠狠上了一課？　內行人分析：太懂台灣人

網美拍照抓角度　31秒縮時驚呆網

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

降10℃！冷氣團今南下探12度　轉雨防11級強風

快訊／最強沙塵暴來了！中南部必戴口罩

更多熱門

相關新聞

降10℃！冷氣團今南下探12度　轉雨防11級強風

降10℃！冷氣團今南下探12度　轉雨防11級強風

今變天降10度，越晚越冷！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，鋒面掠過加上大陸冷氣團南下，北部今天（21日）會有些短暫陣雨出現的機會，今晚到周一清晨將出現第一個溫度低點，中部以北到東北部空曠地區低溫可能降到12-14度間；周一晚間到周二清晨還有第二個溫度低點，中部以北、東北部空曠地區仍有可能出現12度或以下的低溫。

急凍時間點一覽！這區先探13°C

急凍時間點一覽！這區先探13°C

冷將軍南下中！今晚北台先濕後冷

冷將軍南下中！今晚北台先濕後冷

周末暴跌15°C！2大降雨熱區曝光

周末暴跌15°C！2大降雨熱區曝光

空品拉警報！大陸沙塵暴週日襲台

空品拉警報！大陸沙塵暴週日襲台

關鍵字：

環保署空品空汙橘色警示紅色警示空氣品質東北風冷空氣冷氣團大陸沙塵揚塵能見度

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

《創造營》選手求不要再投票！超厭世反而爆紅

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵

福原愛2聲明驚見「相同關鍵」！

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

碩士女月薪28K　網：書白讀了

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面