最強沙塵今晚南下！全台空品亮橘紅燈「能見度差」　東部也逃不過

▲環保署表示，今晚東北風挾帶大陸沙塵移入台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

環保署指出今（21日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，白天北部地區擴散條件轉好，下風處中南部地區，汙染物仍易累積外，要注意的是今晚「東北風挾帶大陸沙塵移入台灣」，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，雲嘉南沿海地區午後風速較強，可能引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環保署預估大陸沙塵今晚間起將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，北部地區PM10小時濃度將達250~300微克/立方公尺，短時間可能超過300微克/立方公尺，PM2.5小時濃度將達50~60微克/立方公尺。

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環保署表示，今日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部空品區晚間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區晚間可能達紅色警示等級。

根據空氣品質監測網資料，截至目前嘉義市測站已亮起對全民身體有害的紅色警示。亮起對敏感族群有害的橘色警示則有27測站，包括埔里、南投、竹山、斗六、崙背、新港、朴子、新營、麻豆、善化、安南、台南、美濃、橋頭、鳳山、屏東、大寮、林園、枋寮、琉球、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮和小港。

▲大陸沙塵今晚起襲台，明天全台空汙將警報亮起橘紅色警示。（環保署提供）

環保署指出，明天22日受東北季風挾帶大陸沙塵影響台灣，汙染物由北往南傳輸，全台汙染物濃度易上升；南部地區位於下風處，擴散條件較差，須留意汙染物累積。花東空品區為「普通」等級；宜蘭、北部、竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級，短時間可能達紅色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。

23日白天受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部位於下風處，擴散條件稍差，易累積汙染物；晚間東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，有利汙染物累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。