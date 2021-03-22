民眾與環保局攜手合作 火速行動查獲露天燃燒維護空氣品質

▲台南市環保局接獲民眾檢舉，架設（CCTV）攝影機，拍到違法事證而循線查到露天燃燒行為人，依違反空污法告發，最高可處10萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局與民眾攜手合作，接獲通報後火速行動，一舉查獲露天燃燒！白河河東地區民眾陳情，空氣中常有令人作嘔刺鼻臭味，環保局架設（CCTV）攝影機，拍到違法事證而循線查到露天燃燒行為人，依違反空污法告發，最高可處10萬元罰鍰。

2021年3月白河河東地區空氣中經常瀰漫燒廢棄物的惡臭，又有地方人士發現疑有可疑車輛在國道3號河東段便道出入，似乎與惡臭有關。陳情人通報環保局後，又積極為環保局討論可能的露天燃燒地點、時間。考量到人力調配，環保局決定架設移動式（CCTV）攝影機找尋線索，沒想到隔日就有斬獲，拍到有人駕駛貨車在人跡少至的河東便道，露天燃燒大量廢棄的飼料袋，稽查人員隨即於畫面中拍攝到的車牌找到行為人。

市長黃偉哲呼籲民眾，空氣品質需要眾人一起維護，市政府透過政策等多元努力追求環境永續，降低空污，請民眾不要貪圖方便露天燃燒廢棄物、稻草枯枝等，每個人都從自己做起，友善對待環境，人人都能安心呼吸好空氣。

環保局長謝世傑表示，露天燃燒事件一再發生，環保局為遏阻露天燃燒，不僅派稽查人員稽查，也會藉由空拍機在露天燃燒的好發區域巡查，一旦發現露天燃燒行為即會依空污法告發。經統計，2020年共取締告發222件露天燃燒。

環保局表示，多數的陳情都只告知事件，稽查人員得花較多的時間研判、規劃稽查方向或方法。民眾願意與環保局討論陳情案，協助釐清與判斷事件始末等，讓執行公權力事半功倍，快速回應民眾的期待。

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