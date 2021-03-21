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專家警告今晚空氣很髒「北部勿淋雨」　冷氣團合體最強沙塵南下

▲▼台灣今日依舊是晴朗炎熱的好天氣，但好天氣卻沒有好空氣。大氣擴散條件不良，汙染物沉積，整個台北籠罩在一片霧霾之中，遠方台北101大樓幾乎要被霧霾掩蓋到看不到。（圖／記者湯興漢攝）

▲今天夜晚至明天上午，全台灣空氣很髒，北部地區勿淋雨，髒東西會夾雜在雨水中。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

3月冷氣團今晚南下，連帶將境外汙染物整個帶下來，天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」示警，今天夜晚至明天上午，全台灣空氣很髒，北部地區勿淋雨，髒東西會夾雜在雨水中。

▲▼專家警告，嚴重髒空氣來襲，北部勿淋雨。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

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▲專家警告，嚴重髒空氣來襲，北部勿淋雨。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」

台灣颱風論壇在粉絲專頁中發文警告，由於冷氣團南下，也把境外污染物整個帶下來，今天夜晚至明天上午，全台灣空氣很髒，北部地區勿淋雨，髒東西會夾雜在雨水中。另外，髒空氣影響期間，請避免室外運動，做好防護，出門一定要戴口罩。

快訊／最強沙塵暴襲台！空污警報「黑暗期」染紅中南部

▲大陸沙塵今晚起襲台，明天全台亮起橘紅色警示。（環保署提供）

環保署預估，大陸沙塵今晚間起將隨大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，北部地區PM10小時濃度將達250~300微克/立方公尺，短時間可能超過300微克/立方公尺，PM2.5小時濃度將達50~60微克/立方公尺。

環保署表示，今日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部空品區晚間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區晚間可能達紅色警示等級。

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