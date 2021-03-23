防被告落跑！科技電子監控中心首曝光　主監控室設10.5米電視牆

▲法務部長蔡清祥搶先參觀士林地檢署原偵查庭舊址，耗資新台幣2.87億元的「科技設備監控中心」。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

為防止未羈押或停止羈押被告，於檢方院方偵審過程中逃匿，2019年刑事訴訟法增訂第4款，可以用「適當科技設備監控」代替羈押，司法院、法務部及高檢署，之後決定將舊士林地檢署原偵查庭規劃為「科技設備監控中心」，含監控室、案情研討室等面積約142.2坪，耗資2.87億，預計在今年4月、5月建置完成，23日法務部長蔡清祥搶先視察。

部長蔡清祥23日至士林地方法院，旁聽國民法官模擬法庭，休庭後由士林地檢署檢察長朱家崎陪同視察科技設備監控中心。該新版防逃機制用意為防止未羈押或停止羈押的被告，於偵查、審判程序中逃匿，2019年7月3日刑事訴訟法第116條之2第1項增訂第4款，命被告接受「適當科技設備監控」代替羈押處分。

▼高檢署向法務部長蔡清祥視察科技設備監控中心。（圖／記者黃宥寧攝）

高檢署向蔡清祥部長介紹，主監控室設有約10.5公尺長的電視牆，共有55吋顯示器21個，可即時掌握監控人員動態，目前已有人員進駐監控。部長蔡清祥一度笑著表示，「電視可以再換大一點」。該科技設備監控中心也預計在今年4月、5月間建置完成屆時將正式登場。

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