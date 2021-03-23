火燒旗尾山確定人為！　鞭炮+石頭「土製引燃器」驅趕獼猴釀災

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

旗美地區近日山林大火頻傳，《ETtoday新聞雲》獨家曝光用一個被橡皮筋綁住紙條的「疑似引燃器」，旗山分局相當重視這個訊息，立刻調查，確定這是人為縱火！一名老農夫為了不滿自己的作物被獼猴搶食，所以才會製作引燃器、驅趕獼猴騷擾。

▲旗山警方在老農夫家找到縱火相關證據 。（圖／記者吳奕靖、吳世龍翻攝，下同）

18日下午3點多，位於旗山區旗尾第三登山口附近草叢發生火燒山火警，消防人員救災撲滅後，在現場發現一個被橡皮筋綁住紙條的石塊，紙條上也有燃燒的痕跡，疑似是「引燃器」，所以將這個可疑物品轉給相關專業單位進行採證。透過調查發現，在火災現場附近有一名陳姓老農夫居住的工寮附近，有石塊及以撕下的日曆紙跟在火災現場發現的「橡皮筋綁紙條的石塊」雷同，疑似涉有嫌疑。

▲旗山警方在老農夫家找到縱火相關證據 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過傳訊到案說明，他才表示自己不滿棲息附近山區的獼猴群，長期下山偷吃其所種植之木瓜及芒果等農作物達一年，不堪其擾，而且經濟上損失讓他很不高興，才在18日下午3點左右，獨自製作數顆紙張包石頭做引燃器並與鞭炮一起點燃後，丟往旗尾第三登山口附近草叢引燃火勢，藉以驅散獼猴群的騷擾。沒想到進而引發火燒山，全案經訊後移送橋頭地檢署偵辦。

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