全力行銷阿里山愛玉、竹筍　嘉義林管處台中擺攤推森林好物

▲▼嘉義林管處今天在台中擺攤，行銷阿里山愛玉、竹筍。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

林務局嘉義林區管理處為振興山村經濟及協助部落發展，從阿里山上找出產量最多、最健康的特產愛玉、竹筍作為行銷主角，20日特地在台中市文創重鎮審計新村舉辦「阿里山森林好物」成果發表會，希望藉由產官學共同研發，將阿里山的有機農產品行銷給全台民眾。

嘉義林區管理處2019年協助阿里山鄒族成立「嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社」，盤點出屬於山村特有且具優勢的農林產物進行加值，歷經部落共識會議、資源盤點，確認產品的產能與優勢，嚴選天然的愛玉及竹筍成為「阿里山（鄒）森林好物」，而且已輔導7個農民取得「有機農產品」證書及標章。

林管處還與輔仁大學食品科學系合作開發人氣商品阿里山愛玉吸凍、轎篙筍五目炊調理包，讓健康可以帶回家。參加有機驗證林農陳清龍表示，農產品經過認證後多一層保障，消費者可以買的更安心，開發的產品覺得很便利，可直接品嚐來自阿里山的原味。

嘉義林區管理處處長張岱表示，這次有別以往由政府主導，商標品牌註冊及專屬網購平台由在地合作社進行，研發的農作物主要是達邦、特富野地區生產的優良農林產品，例如愛玉、竹筍、油茶、甘藍及敏豆等，其中愛玉與竹筍2項產品經過加值，估計1年可為農民創造200萬元收益。

今天出席森林好物發表會，除了張岱之外，還有阿里山原住民農林生產合作社理事主席汪志敏、輔仁大學助理教授許瀞尹等。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

