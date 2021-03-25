脫困最佳時機曝！長榮貨輪卡運河「錯過再等14天」　專家揭關鍵

▲長賜號於當地23日上午7時40分（台灣時間23日下午1時40分）左右發生擱淺事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日擱淺在蘇伊士運河，迄今時隔超過40小時仍受困原地。專家坦言，最佳營救時機就在週日或週一漲潮期間，因水位將提升18英寸（約46公分），一旦錯過此次機會，就要再等12天至14天。

彭博報導，長賜號是艘22萬噸級的貨櫃輪，長約400公尺、寬59公尺，但龐大體積也讓此次擱淺營救作業更加困難，如今外界已把一大焦點放在漲潮期間，因為這會使得長賜號較有機會脫困。

2012年歌詩達協和號觸礁事故處理負責人斯隆（Nick Sloane）坦言，此次協助脫困打撈的作業絕對不是一個能快速完成的行動，而週日及週一漲潮可讓水位提升約46公分，提升救援機動性，這也是長賜號脫困的最佳時機。

假若天氣狀況允許，蘇伊士運河當局當地25日將設法讓長賜輪脫離擱淺狀況。斯隆進一步說明，考量到23日協助脫困作業失敗的經歷，週日可能額外動員4艘至5艘拖船，且長賜號周邊的挖泥作業仍持續進行中，如果它仍無法動彈，下一步就是排出艙壓水及燃料。

只不過，斯隆也說，一旦長賜號無法在週日、週一漲潮時機順利脫困，恐怕會讓塞船狀況更加嚴重，而下一個漲潮日則要再等12天至14天。

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