長榮貨輪「地面視角」救援影片曝！　挖土機、拖船待命蘇伊士運河

長榮超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)23日因意外擱淺卡在蘇伊士運河,導致後方交通全面阻塞,雙向通道都「大排長榮」,場面十分荒唐,也讓後方船長們超崩潰。儘管當局已經派出拖船進行救援,但因長賜號體積過大,根據荷蘭疏浚公司Boskalis研判,此次事故恐將耗費數天至數周才能完全排除。

這艘長400公尺、寬59公尺的20萬噸級貨櫃輪長賜號23日下午疑似因遭強風吹離航道,擱淺在連通歐亞大陸的蘇伊士運河,超過百艘的貨輪與油輪被迫卡在這裡動彈不得。如今埃及網友在推特上曝光岸邊的最新畫面,只見影片中的挖土機還有多艘拖船都在長賜號旁待命,就連當地官員也駐守在側,隨時進行調度。

