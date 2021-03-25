學長潛學妹宿舍偷「跳蛋」...要脅約砲：我知道妳骯髒秘密

▲新加坡一名畢業於國立大學（NUS）的男子，透過IG追蹤學妹，進而闖入宿舍偷取學妹的跳蛋要脅「約砲」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

女生在外居住須保持警覺，尤其外出時記得要鎖門。新加坡就發生一起畢業學長透過學妹的打卡紀錄追蹤行蹤，還藉此偷偷潛入宿舍偷走她的私人物品，事後因匿名威脅想「發生進一步的關係」，才遭到警方逮捕。

根據新加坡《海峽時報》報導，畢業於新加坡國立大學的蔡昌榮(Chua Chang Rong)，因長期關注22歲同校學妹的IG，竟對該名學妹產生迷戀。2019年1月，蔡男在觀看IG時，發現愛慕的學妹發佈多張旅行出遊照，於是就想趁機潛入她的房間。他先是找到了學妹所居住的宿舍，並藉由門上所標示的姓名找到了她的房間，還發現她在出門時並沒有鎖門，因此得以順利進入。

蔡男在進入學妹的房間後，便翻遍她的物品，包括貼身衣物，之後還發現了學妹自慰用的跳蛋，於是就決定將它偷走。事後當學妹旅遊結束回到宿舍後，發現跳蛋不見還以為是自己搞丟了，便又為自己買了新的跳蛋。

▲女大生因沒有鎖門習慣，才讓男子得以順利進入房內。（示意圖／取自視覺中國CFP）

過了半年後，蔡男透過社群媒體看到學妹正在打工，於是就在7月18日的上午利用相同方式再度潛入宿舍，並將跳蛋歸還，不過這次他還在現場發現了兩副「新玩具」，因此便拍照收藏，最後才滿意地離開。

想不到蔡男在4天後又因抑制不了對學妹的性衝動，竟匿名私訊她，表示已將跳蛋歸還，而且還「知道妳骯髒的小秘密」，恐嚇她若想「感到滿意」，可以與他發生性關係。女大生嚇得不敢回覆，直到回到宿舍發現舊跳蛋後，才趕緊報警處理。

警方隨後就藉著監視器的畫面，循線找到了犯案的蔡男並將他起訴，新加坡法院在今年3月23日審理此案，雖蔡男的律師以「情緒低落」、「性慾高漲適應障礙」等原因想讓他逃過坐牢，但遭到檢察官反駁，後續判決還得等到今年5月才會出爐。