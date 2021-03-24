教授突告白！女大生嚇：怎拒絕？　網一面倒曝「最佳解套」

▲女大生收到教授告白，不知該如何是好。（圖／取自pakutaso）

記者陳怡靜／綜合報導

美國一名21歲女大生在社群平台表示，自己突然收到比她大很多歲的教授表白，但是她對對方完全沒有意思，兩人又有合作計畫要完成，實在不知該如何是好，只好在社群平台上發文求救，徵詢網友的建議，「該怎麼拒絕對方呢？」

女大生在「reddit」透露，兩人平時只會因公事碰面，只有少數幾次她心理狀況不佳，才和教授私下見面，但是沒有任何踰矩行為，也沒有釋放出任何曖昧情愫。她認為自己「完全沒有透露出對對方有好感」，面對教授突如其來的告白，實在措手不及。

▲女大生擔心事情鬧大，會讓教授身敗名裂。（示意圖／pixabay）

女大生也說，會明白跟教授講清楚「兩人關係僅止於師生」。不過目前兩人有共同的合作計畫，已經進行數個月，也有其他成員參與其中，擔心私事若處理不好，會耽誤到計畫。不僅如此，她也怕事情鬧大，萬一讓系主任知道此事，教授可能會因此身敗名裂。

貼文一出，立刻引發網友熱議，不少人紛紛鼓勵她，應該要將此事向上呈報，告知系主任或是該名教授的主管，由他們出面處理此事，千萬別一人獨自承受。一名大學教授建議，若該名教授還有傳訊息或做出其他行為，可以蒐集資料和證據，直接向學校的人事處報告，如果該名教授有對女大生做出不公平的報復，「系主任必須確保女大生不會因為停修課程而受到處罰。」

也有人分享類似經驗，一名女網友表示，畢業前被已婚的教授告白，教授的妻子正懷有身孕，她便無視對方傳來的所有訊息，也完全避開了兩人一對一的對談。