　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

教授突告白！女大生嚇：怎拒絕？　網一面倒曝「最佳解套」

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲女大生收到教授告白，不知該如何是好。（圖／取自pakutaso）

記者陳怡靜／綜合報導

美國一名21歲女大生在社群平台表示，自己突然收到比她大很多歲的教授表白，但是她對對方完全沒有意思，兩人又有合作計畫要完成，實在不知該如何是好，只好在社群平台上發文求救，徵詢網友的建議，「該怎麼拒絕對方呢？」

女大生在「reddit」透露，兩人平時只會因公事碰面，只有少數幾次她心理狀況不佳，才和教授私下見面，但是沒有任何踰矩行為，也沒有釋放出任何曖昧情愫。她認為自己「完全沒有透露出對對方有好感」，面對教授突如其來的告白，實在措手不及。

▲▼教授,老師,上班。（示意圖／pixabay）

▲女大生擔心事情鬧大，會讓教授身敗名裂。（示意圖／pixabay）

女大生也說，會明白跟教授講清楚「兩人關係僅止於師生」。不過目前兩人有共同的合作計畫，已經進行數個月，也有其他成員參與其中，擔心私事若處理不好，會耽誤到計畫。不僅如此，她也怕事情鬧大，萬一讓系主任知道此事，教授可能會因此身敗名裂。

貼文一出，立刻引發網友熱議，不少人紛紛鼓勵她，應該要將此事向上呈報，告知系主任或是該名教授的主管，由他們出面處理此事，千萬別一人獨自承受。一名大學教授建議，若該名教授還有傳訊息或做出其他行為，可以蒐集資料和證據，直接向學校的人事處報告，如果該名教授有對女大生做出不公平的報復，「系主任必須確保女大生不會因為停修課程而受到處罰。」

也有人分享類似經驗，一名女網友表示，畢業前被已婚的教授告白，教授的妻子正懷有身孕，她便無視對方傳來的所有訊息，也完全避開了兩人一對一的對談。

ET快訊
爆1周內睡了2傑尼斯偶像！ 「史上最強BODY」被拍進酒店：
密麻小點全是排隊船隻！調查員曝長榮貨輪卡蘇伊士運河現況
已結紮1年多！老婆卻偷花8000裝避孕器　人夫臉綠：該注意什
7女6男群交趴賠掉工作！穆川申又被告　靠「一根棒棒」找回自信
臭味噁到想吐！陽大醫護爆「嫌棄已逝癌友」　IG還PO恥笑影片

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

教授突告白！女大生嚇：怎拒絕？　網一面倒曝「最佳解套」

她自製煙燻肉！外型竟像「妹妹」　2.5萬網友全笑瘋：真的很嫩

54歲健美冠軍嬤「梅開二度」！　健身房遇真愛羨煞眾人

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大貨車闖黃燈衝撞！小車扭曲變形　女醫檢師被救出...送醫後不治身亡

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

教授突告白！女大生嚇：怎拒絕？　網一面倒曝「最佳解套」

她自製煙燻肉！外型竟像「妹妹」　2.5萬網友全笑瘋：真的很嫩

54歲健美冠軍嬤「梅開二度」！　健身房遇真愛羨煞眾人

錶王PP無懼東區沒落　攜手金生儀霸氣打通3間店面開大店

統測5月登場！9.6萬人報考創新低　准考證今寄發

桃猿設置「日本宮城縣特別席」　每場發放1組2人免費看

法定車位前方「冒出一格」！管委會一句話惹怒…住戶氣炸：不退縮

馬競足球員練習突倒下　這一幕讓大家驚恐了

爆1周內睡了2傑尼斯偶像！ 「史上最強BODY」被拍進酒店：只是朋友

好懷念！福源花生醬變身清涼雪沙　同步搶吃爆料紅豆、綠豆牛奶冰

教授突告白！女大生嚇：怎拒絕？　網一面倒曝「最佳解套」

浴室愛愛嗨到最高點！學生妹「突嘆一口氣」下秒昏死丈夫懷中斷氣

「中國可以平視世界」　陸外交智庫：東升西降是未來趨勢

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

新奇熱門新聞

她自製煙燻肉　網一看嚇呆：肉肉變「妹妹」！

健身房遇真愛！　健美嬤梅開二度

密碼ji32k7au4a83　台灣人秒看懂

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

日男切除生殖器　辦趴烹煮大家嚐

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

曼妙女子曬辣照...年齡曝光網全驚呆

台妹「直播睡覺」 ！上萬人盯著看

他惡作劇騙妻「小孩不是親生」　網怒轟：白癡

谷歌地圖拍到「車禍瞬間」！網細看驚：有骨骸

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

G奶女星下體全裸　一個手滑看光了

更多熱門

相關新聞

女大生爬牆回校卻「屁股開花」

女大生爬牆回校卻「屁股開花」

大陸湖南一所大學近日出現尷尬一幕，一名女大生清晨在翻過宿舍外2公尺外牆時，被上面的防盜鐵刺刺進臀部，被困在圍牆上。消防人員到場時，她崩潰哭喊「我已經麻了，沒感覺了...。」

PO文狂嗆「綠茶+葛格」：搖一個成主顧！女大生下場曝

PO文狂嗆「綠茶+葛格」：搖一個成主顧！女大生下場曝

殘忍殺害馬國女大生棄屍　梁育誌延押2個月

殘忍殺害馬國女大生棄屍　梁育誌延押2個月

前夫遭爆偷拍女大生性愛片　星座專家曝心酸挨告

前夫遭爆偷拍女大生性愛片　星座專家曝心酸挨告

「改名鮭魚」就死當！男教授道歉了

「改名鮭魚」就死當！男教授道歉了

關鍵字：

大學女大生教授告白師生戀

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

「二壘妹」開球爆紅　少女近況辣照曝光

福原愛被說「性慾強」遇喜歡的人會堅持下去！

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面