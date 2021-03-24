日月潭2碼頭要封了！水位驟降攀浮橋如登百岳　朝霧+玄光暫停載客

▲日月潭水位續降、浮橋斜度過大，4月起將封閉玄光、朝霧兩座碼頭。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

鋒面連日帶來降雨，但難救水情，南投日月潭水庫水位持續下降，至昨（23）日止下探至737.61公尺，相較於最高水位線標高748.48公尺，已下降超過10公尺，考量遊客行走碼頭、引橋、浮排的安全，日月潭國家風景區管理處預計自4月1日起，暫時封閉朝霧碼頭和玄光寺碼頭載客使用。

依據台灣地區主要水庫蓄水量報告表資料統計，日月潭水庫蓄水量並未因降雨而增加，昨反而減至0.21%，蓄水率仍不及4成（39.1%），還不如止跌微升的霧社水庫，昨上漲0.85%，達10.2%。

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▲日月潭水位續降，4月起將封閉兩座碼頭。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處表示，自去年度起已盡力維持各碼頭正常遊憩功能，包含調整船舶泊靠位置、浮排延長、引橋封閉等措施，但迄今降雨情形仍未見好轉，經與南投縣政府、各班船船舶業者和南投縣渡船遊艇商業同業公會研商後，達成暫時兩座碼頭的共識，未來碼頭使用將視水情進行滾動式檢討。

日管處指出，碼頭暫停載客使用雖造成船家、遊客不便，但基於安全考量，請求見諒，也指示管理處派駐的保全員、各船舶經營業者協助乘客行走碼頭、引橋和浮排，另提醒遊客視自身體能狀況，並向購票業者確實瞭解遊湖路線後，再評估是否搭乘，以維自身權益。

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