台灣自行車節日月潭開騎！　大朋友挑戰山岳小朋友比滑步車

▲台灣自行車節今自日月潭開騎。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

「台灣自行車節」系列活動在今天上午，由新增的「日月潭Come！Bikeday自行車嘉年華」系列活動春季場次揭開序幕；「日月潭至塔塔加、阿里山」的山岳騎乘挑戰，以及兒童滑步車趣味賽先後登場，大小朋友在山明水秀中盡情享受「破風」樂趣，人人滿足而歸。

日月潭國家風景區管理處指出，去年「的日月潭Come! Bikeday自行車嘉年華」系列活動，配合「脊樑山脈旅遊年」主題，推出從日月潭到塔塔加和阿里山的山岳騎乘挑戰，以主要騎乘路線所在的新中橫公路結合台灣三個世界級景點，以「小武嶺」之稱廣獲車友好評和期待。

▲台灣自行車節今自日月潭開騎。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

今年同樣在早上七點，眾多車友由日月潭向山遊客中心出發，沿台21線（新中橫公路），途經新山村、信義、同富、望高寮、原夫妻樹，直抵玉山塔塔加遊客中心，再續行阿里山公路，抵達終點阿里山森林遊樂區，全程約100公里，總爬升高度達2,500公尺。

▲台灣自行車節今自日月潭開騎。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

歡樂指數最高的兒童滑步車趣味賽，今年活動名額同樣被秒殺，每位小朋友都由家人陪伴前來；今天在挑戰組出發後，在九點半開放場地讓小朋友自由練習熟悉，分齡比賽時段則自十點開始，全場加油歡呼聲不斷，大小朋友臉上都充滿汗水和笑容。

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