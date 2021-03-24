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水保局農村再生基金挹注偏鄉農村　水林鄉獲助3250萬

▲立法委員蘇治芬昨與水保局副局長林長立、南投分局長陳榮俊，在水林鄉海埔村召開「110年度農村再生基金－農村再生跨域發展-農村產業跨域及區域亮點計畫」開工說明會。圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員蘇治芬昨與水保局副局長林長立、南投分局長陳榮俊，在水林鄉海埔村召開「110年度農村再生基金－農村再生跨域發展-農村產業跨域及區域亮點計畫」開工說明會。圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員蘇治芬23日與農委會水保局副局長林長立、南投分局長陳榮俊，在水林鄉海埔村召開「110年度農村再生基金－農村再生跨域發展-農村產業跨域及區域亮點計畫」獲補助案件開工說明會，該梯次開工案件有5案，核定工程總金額1590萬元。

農委會水保局副局長林長立表示，水保局農村再生基金挹注偏鄉農村，讓資源較稀少的鄉村也能有改頭換面的機會，像是主要種植番薯的水林鄉，今年度就獲得水保局8案共3250萬元，包含松北村、海埔村、灣西村、蘇秦村道路改善，以及溪墘村、後寮村、水南村等聚落環境綠美化工程，目前正陸續施工或發包中。

立委蘇治芬強調，台灣平均年雨量約2500毫米，但水卻很難保留住，一來是高山水急，二來則是開發過度，越來越多地表遭水泥或瀝青鋪面覆蓋，若環境綠美化工程多以植栽、植草磚或草皮覆蓋地表，讓水源能留得更久，也可降低溫室效應，希望居民們一起照顧好這些樹木。

水林鄉長許山埜說，水林鄉有許多村內道路都破損不已，非常感謝蘇治芬立委邀請水保局長官來關心地方，今年水保局光在水林的投注的經費就有三千多萬，顯見中央對地方的重視。而開工的海埔村埤塘的綠美化工程預計於7月就能完工，將可再串連一處居民休閒綠帶。

▲立法委員蘇治芬昨與水保局副局長林長立、南投分局長陳榮俊，在水林鄉海埔村召開「110年度農村再生基金－農村再生跨域發展-農村產業跨域及區域亮點計畫」開工說明會。圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「110年度農村再生基金－農村再生跨域發展-農村產業跨域及區域亮點計畫」獲補助案件開工說明會，該梯次開工案件有5案，核定工程總金額1590萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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