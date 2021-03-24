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「中國可以平視世界」　陸外交智庫：東升西降是未來趨勢

▲▼國際形勢與中國外交新聞茶座，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤。（圖／記者陳政錄攝）

▲國際形勢與中國外交新聞茶座，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤和北京中外媒體交流。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

對於中共總書記習近平日前在全國兩會上說，「中國已經可以平視這個世界了」，大陸外交智庫、中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤24日在北京進一步表示，東升西降是未來發展趨勢。他還說，西方或是美國的優勢地位不像以前，其他力量正在發展與崛起。

「國際形勢與中國外交」茶座24日在北京舉行，阮宗澤在會上向中外媒體，就中美、中歐、中俄關係進行交流。他首先提到，當前國際情勢發展的不穩定性增多，包括疫情還沒有過去，以及單邊主義未隨美國前總統川普下台而消失，反而假扮成多邊主義粉墨登場，繼續搞小團體，把第三方視為威脅，這是國際社會需要警惕，也是中國大陸極力反對的。

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他進一步表示，對中國大陸而言，將以一種更加開放、包容的方式來發展對外關係，包括RCEP生效、更多的融入多邊體系等；另一方面，阮宗澤表示，日前全國兩會上，「中國可以平視世界了」，成為高頻詞，這是中國與世界關係的歷史性改變，更有信心推進自身經濟社會發展、社會主義現代化。

阮宗澤強調，這不代表中國會驕傲，反而代表一種國際交往的正常狀態，因為根據聯合國憲章，任何國家都應該被平等相待，沒有人可以居高凌下，對別人內政指手劃腳，進行粗暴的干涉。

值得注意的是，有外媒在提問時提到，歐盟近日對中國官員的制裁，是否會影響中歐全面投資協定，未來世界格局發展是否呈現「東升西降」的趨勢。

阮宗澤說，這不會影響到中歐之間的合作合作安排，因為對長遠發展沒有好處。他強調，西方領導人，還有一句話不了解，就是「己所不欲，勿施於人」，中歐關係是互相的，中方的反擊，是在告訴歐盟或那些企圖以謊言干涉中國內政的行為，中方決不會容忍。

就中美關係上，他認為中美有一定的共識，就是不願看到世界分裂，回到過去的新冷戰，中國也將盡最大的努力來避免這種情況的出現。

對於世界格局「東升西降」，阮宗澤說，東升西降是未來發展趨勢，不是現世。他提出三點理解，包括美國、西方應避免居高凌下，干涉別國內政的說法，同時也要思考，這個世界很大也很多元，「你們的輿論代表不了國際社會的輿論。」他呼籲，構建新型國際關係，就是要相互尊重、平等相待，合作共贏。

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