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全球最強軍事不是美國　印媒意外點出「這個國家」

▲解放軍，戰機，空軍。（圖／翻攝中國軍網）

▲解放軍戰機。（圖／翻攝中國軍網）

記者任以芳／綜合報導

依照外界普遍認知，軍事力量最強的是美國，不過根據《印度斯坦時報》21日報導指出，印度防務網站（Military Direct）發佈一項最新研究報告認為，擁有「世界上最強大的」軍事力量反而是中國解放軍，美國排名第二，印度排名第四。

陸媒《網易軍事》引述該研究報告稱，「儘管美國的軍事預算數目龐大，但卻排在第二位，得分為74分，其次是俄羅斯（69分），印度（61分）和法國（58分）。 英國得分為43分，排在第九位。 」

▲▼解放軍陸軍第75集團軍某合成旅運用某新型彈砲結合防空武器系統，展開實彈射擊演練。（圖／取自央視軍事）

▲解放軍陸軍第75集團軍某合成旅運用某新型彈砲結合防空武器系統，展開實彈射擊演練。（圖／取自央視軍事）

該報導指出，這個報告中分析的「最終軍事實力指數」，是考慮各種因素后計算出來的，其中包括軍事預算、現役和非現役軍事人員數量、海陸空總資源、平均薪水和裝備重量。

報告表示，在經過計算之後得出結論：中國擁有「世界上最強大」的軍事力量，得分82分（滿分100分）。 此外，報告還表示，「根據這些分數，包括軍事預算、人員數量以及空軍和海軍能力等，它確實表明，中國將是一場假想的超級衝突中的優勝者。 」

這份報告聲稱，世界上軍費開支最大的國家是美國，2019年的軍事開支為7320億美元，中國以2610億美元位居第二（注：該報告觀點，並非中國官方公佈的年度國防預算1.19萬億元人民幣，折算為1775億美元），印度以710億美元位居第三。

▲美軍雙航母在南海會師，進行協同作戰演訓。（圖／翻攝美國太平洋艦隊司令官網）

▲美軍雙航母在南海會師。（圖／翻攝美國太平洋艦隊司令官網）

該報告「假想衝突」獲勝分析方式，並非綜合評估各國戰力分析，而是簡單取決於「各國裝備數量」誰的軍武多誰就強大。因此，歸納出「中國將從海上取勝，美國將從空中取勝，俄羅斯將從陸地取勝」。

最後，印媒報導得出結果是，美國有14141架軍機，俄羅斯有4682架，中國有3587架;俄羅斯在地面戰中獲勝是因為裝備有54866輛軍用車輛，美國裝備了50326輛，中國為41641輛;此外，中國能在海上「取勝」，是因為中國擁有406艘艦艇，俄羅斯有278艘，美國和印度各有202艘。

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