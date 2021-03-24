華府當前最大心結？　美學者：過度的懼怕中國

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

中美領導人上個月進行第一次電話交談，外界認為未來新一屆美國政府的對華政策，很可能與美國前總統川普實施的強硬政策十分相似。對此，美國智庫「卡托研究所」高級研究員道格拉斯·班多（Douglas Bandow）分析，「那是個錯誤。」並且指出，美國對中國已經出現過度的恐懼。

陸媒《觀察者》引述該文章，美國前總統雷根（Ronald Reagan）特別助理，美國智庫「卡托研究所」高級研究員，美國政治作家道格拉斯·班多（Douglas Bandow）一開始指出，美國前總統富蘭克林·羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）曾說過一句名言，「我們唯一應該恐懼的就是恐懼本身。 」

這句話套用在當今中美關係，班多認為，儘管中國「不好惹」的名聲越來越響亮，但現在最值得美國恐懼的就是美國對中國過度恐懼。儘管有必要重新思考美國的政策，但考慮到目前中國取得的巨大成就並變得日益強硬，華盛頓應該自信地對華做出反應。

▲拜登曾說「中國將會吃掉我們的午餐」，提醒美國要加速提升競爭力。（圖／路透）

班多的文章表示，拜登曾說，「他們（中國）將會吃掉我們的午餐」，即使他相對友好地稱呼中國為「競爭者」，但似乎很可能會延續川普政府充滿爭議的對華政策。「然而，無論採取怎樣的對華政策，恐懼都是錯誤的對華態度。」

文章指出，前國務卿蓬佩奧赤裸裸地攻擊中共合法性，這種做法有可能讓中國領導層相信，中共正面臨著生存威脅，這就會使他們做出更敵對和更激烈的反應。 更糟糕的是，蓬佩奧的這種做法有助於北京為自己披上民族主義的外衣。

▲2021年中美高層對話，大陸展現「戰狼外交」讓美方感受壓力。（圖／路透社）

文章稱，與此同時，美國仍幸運地掌握著大量資源，而中國卻資源貧乏。 美國不怕耕地不足。 美國可以獲得足夠多的移民來替換其日益老化的人口，而中國目前還做不到這一點。 加州仍然是一個比深圳更能吸引全球人才的地方。 一個資訊和批評自由流動的社會是更好的人才和創新孵化器。

最後，文章強調，從不斷增長的債務到日益激烈的黨派紛爭，華盛頓自己也面臨著各種各樣的經濟和政治挑戰，但儘管如此，「時間也還是站在華盛頓這邊，而不是北京那邊。」