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美將頻示警中共犯台！　習智庫學者：誤判的後果是一場災難

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲美軍將領近期頻頻示警中共解放軍功台議題，美國國會議員也提案將台灣納入北約社區。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

美中近日舉行高層會談，提及「台灣問題」後，美國準印太司令阿基里諾23日繼續示警，中共犯台威脅「比想像更近」，對於中美矛盾將如何影響兩岸關係發展，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤24日受訪坦言，台灣是大陸的「核心利益」，不可能妥協，關鍵要避免誤判，因為中美一但誤判，「帶來的後果將是一場災難。」

中國國際問題研究院為大陸首家專門從事國際問題研究的機構，隸屬於大陸外交部，2020年成立「習近平外交思想研究中心」，進一步為中共中央「開創新時代中國特色外交」提供研究基準。

▲▼國際形勢與中國外交新聞茶座，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤。（圖／記者陳政錄攝）

▲「國際形勢與中國外交」新聞茶座24日在北京舉行，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤（右）回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

面對台灣媒體提問，美中會晤後，兩岸關係會否更加緊張？阮宗澤於3月24日在北京舉行的中外媒體茶座上，做出上述表示。他首先說，台灣問題，對於中國大陸來講是一個非常關鍵的問題，「核心就是祖國的統一」，強調藉由這次會晤，中方明確闡述了立場。

阮宗澤接著表示，中美合作和對話同樣重要，透過會晤，中美從意義上可以達到避免誤判的作用，因為誤判帶來的後果將是一場災難，而且在「一個中國原則」問題上，過去中美建交時，中國大陸的力量、發展不如今天，都沒有妥協，今天「有什麼理由妥協。」

因此，阮宗澤總結，中國大陸越發展，就會越增加維護主權和領土完整的能力和決心，所以要讓美方切實了解，包括向台灣出售武器、在涉台問題等等的一舉一動，都會是中方特別關注的。

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲美中日前在阿拉斯加舉行高層會談，提及台灣問題。（圖／路透社）

近日，美中於阿拉斯加舉行高層會談，中方代表提及「台灣是中國領土不可分割的一部分」，引起陸委會嚴正駁斥，聲明「中華民國是主權國家，台灣從來不屬於中華人民共和國」，大陸國台辦則重申，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，「台灣是全中國人民的台灣。」

另一方面，美國現任印太司令戴維森日前在美國參議院聽證會上發出警告，擔憂中共解放軍攻台威脅可能在未來6年內發生後，目前擔任太平洋艦隊司令的印太司令提名人阿基里諾，於當地時間23日也在參議院軍事委員會稱，中國大陸併吞台灣的威脅「比想像更近」，美國參議員柯頓並警告，俄羅斯入侵克里米亞正是在俄羅斯舉辦冬奧之後數天，而中國大陸將在明年主辦冬奧。

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