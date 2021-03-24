蘇花撞山遊覽車爆「車體結構有問題」　是否有變造交部要查

▲遊覽車撞舊蘇花山壁釀6死。（圖／記者游芳男翻攝）



記者賴文萱／台北報導

舊蘇花公路（台9線）宜蘭蘇澳段16日下午傳出遊覽車自撞山壁事故，釀成6死39傷。國家運輸安全調查委員會主委楊宏智今透露，初步了解應是車體結構有系統性問題，未來將分多梯次將遊覽車分批召回檢測。交通部長林佳龍受訪回應，交通部已要求召回、停駛同款車型進行檢查，也責成交通部路政司了解車體情況。





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▲▼林佳龍今出席「擦亮世界角落」記者會。（圖／交通部提供）

林佳龍今出席活動後受訪回應蘇花撞山遊覽車議題，他表示，交通部已要求召回、停駛同款車型進行檢查，也責成交通部路政司了解車體情況。

至於車體打造方面，除了要求車測和車安中心針對文件進行書面查核審視外，車體結構打造時有沒有按照相關文件規範，還是有變造部分，都會列入調查重點。林佳龍說，目前運安會已介入調查，交通部內部也會同步檢討，之後配合運安會的調查，進行後期改善事項。

本月16日發生遊覽車撞山壁事故，楊宏智表示，在車速45公里的狀況下，座椅碰撞也不應與車體分離，根據初步了解，應是遊覽車車體結構有系統性問題，預計未來將會分梯次召回遊覽車，進行重新檢測，第一批為騰龍通運的遊覽車，第二批則是去年在陽明山上追撞公車的遊覽車。

楊宏智指出，目前可以明確知道，事故發生原因與車體結構問題有關，未來擬調整VSCC的檢測規範，他強調，是非常必要的調整。運安會也會將此狀況通報交通部、財團法人車輛安全審驗中心（VSCC（等單位。

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