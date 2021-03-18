立委曝遊覽車「最危險的位置」在這！林佳龍坦言：盡量不坐那

▲遊覽車蘇花撞山壁釀6死。（圖／記者許力方翻攝）

記者李宜秦／台北報導

舊蘇花公路（台9線）宜蘭蘇澳段16日下午傳出遊覽車自撞山壁事故，釀成6死39傷。立委邱顯智指出，現行法規內並未強制規定搭乘大客車乘客必須繫安全帶，本次車禍中，還有一名推銷員站在車內推銷，出事後因此受重傷，他也點出「大客車最危險的一個座位」，連交通部長林佳龍都坦言會「盡量不坐」這種位置。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍、公路總局長許鉦漳等人列席報告。立委邱顯智指出，根據統計顯示，行車未繫安全帶致死率是有繫安全帶的21倍，目前國內小客車乘客多已落實繫安全帶規定，然而大客車乘客卻沒有強制規定每人都須繫安全帶。

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邱顯智建議，可參考歐洲新式車輛裝設警示燈，只要旅客未繫安全帶，車輛就無法發車，若行進間有人鬆開安全帶，也會觸動警示燈。林佳龍表示，目前只能以廣播、影片宣導，許鉦漳則表示，若有旅客不願繫安全帶，司機「可以自主不開車」，公總也會研議修法。

▲交通部長林佳龍與公路總局長許鉦漳至立法院列席報告。（圖／記者屠惠剛攝）

邱顯智指出，在大客車最後一排面對走道的位置相當危險，連林佳龍都說「盡量不坐」，因此他建議，交通部應檢討大客車座位規劃，規定這個位置不可坐人，以利安全。

另外本次車禍中，有一名推銷員在車上站著推銷，事故發生後她整個人飛出去，頭部受傷、身體擦傷，邱顯智表示，雖然討生活不容易，但推銷員不是乘客，沒有事先保險，站在行進中的車內也很危險，他認為應研議相關規定，限制推銷員只能在停車時上車，否則靠攔查也只是治標不治本。