汽燃費先繳先贏總獎金337萬　「這期間內繳完」免登錄就能抽獎

▲公路總局今年繼續推出鼓勵提前繳納汽燃費抽獎活動。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

公路總局今年繼續推出鼓勵提前繳納汽燃費抽獎活動，自用汽車及機車車主只要在5月20日前先行繳納110年度汽燃費，或在指定日期前申辦委託轉帳代繳汽燃費或汽燃費電子繳款單並繳清，就有機會抽到1,060個獎項、總計337萬的獎金。

今年度汽燃費活動共分2階段進行，該局預定於6月底針對5月20日前主動提前繳清該年度汽燃費之自用汽車及機車車主辦理抽獎；8月底再針對「7月15日前申辦金融機構轉帳代繳汽燃費並扣款成功」、「5月20日前申辦汽燃費電子繳款單並於汽燃費開徵期內繳清本年度汽燃費」及「7月31日前透過監理服務App或監理服務網繳清本年度汽燃費」等3類車主辦理第二波抽獎。

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▲公路總局今年繼續推出鼓勵提前繳納汽燃費抽獎活動，民眾不需另行登錄就能參加抽獎。（圖／記者李毓康攝）

參加本活動的民眾不需另行登錄，只要透過該局監理服務網或監理服務App、LINE Pay Money、元大銀行App、橘子支付App、嗶嗶繳App、四大超商多媒體資訊機（統一ibon、全家FamiPort、OK OK‧go、萊爾富Life-ET）或各監理所站服務窗口等管道繳納汽燃費後，由該局自繳納汽燃費紀錄中篩選符合資格車主，透過電腦隨機抽選幸運得主。

公路總局提醒，除透過信用卡繳納汽燃費依發卡機構不同可能會收取手續費外，其他管道繳納汽燃費均無需另行支付代收手續費，請持卡人先與發卡機構確認。

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