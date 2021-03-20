南投交警小隊長雨天摔車亡　警重測路面打臉公總「安全」說

台16線水里路段去年12月因天雨路滑，奪走交通隊警官生命。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投台16線水里路段，去年12月9日因天雨路滑，2小時內竟發生7車追撞的5起車禍，正進行重機遠訓的南投縣警局小隊長簡烱銘還不幸摔車身亡；公路總局信義工務段先前委外檢測路面，卻稱平均抗滑係數符合安全標準，並未重新刨鋪路面，引發死者家屬和地方不滿聲浪。

南投縣警局交通隊不服，另行委外於昨天重返現場檢測，竟發現多個檢測點抗滑係數僅有30至35BPN（英式擺錘抗滑試驗實測值），遠低於道路標線標準的45BPN，懷疑是噴設活化劑造成，也重重打臉信義工務段；信義工務段則回應，委外單位是經國家認證的實驗室，公信力無虞，一切檢測事證將交由南投地檢署調查。

▲台16線水里路段去年12月因天雨路滑，奪走交通隊警官生命，南投縣警局昨前往勘查路面。（圖／記者高堂堯翻攝）

去年12月9日為下雨天，一台廂型車先在台16線西向12.5K處打滑自撞護欄，接著總達客運為閃避前車撞落的保險桿，也打滑自撞，導致後方多車追撞；而其中一事故車駕駛的親友開小貨車前往協助，將車停在路邊，縣警局重機遠訓隊經過發現前方狀況而減速，但簡烱銘煞車後也打滑自摔，撞上該台路邊小貨車車尾，簡全身多處骨折，送醫急救仍告不治。

▲台16線水里路段去年12月因天雨路滑，奪走交通隊警官生命。（圖／資料照片）

信義工務段曾在今年2月底，會同警方和地方民意代表前往事發路段勘查並說明，一再強調案發隔天起，即委託具備TAF（財團法人全國認證基金會）國家認證的實驗室業者檢測路面，結果抗滑係數平均皆在50BPN以上，符合交通部相關規範。

但南投縣警局對工務段檢測結果存疑，昨天上午再委託SGS業者前往，在事發的台16線西向12.5K-50處設點複驗，結果外車道測點僅有30BPN、內車道兩個測點也分別只有30和35BPN，對面的東向12K.5+30處才有50BPN，明顯與工務段數據有落差。

▲南投縣警局昨前往勘查台16線事故路段的抗滑係數，發現最高僅35BPN。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣警局交通隊指出，因為自家同仁發生不幸，讓他們對工務段報告數值，以及路面是否為了噴設活化劑延長柏油壽命，反而降低抗滑性存疑，因此委請民間公正單位到場勘驗，保全事證。

而當事的總達客運業者也兩度委外赴事發路段勘驗，業者表示因當時有乘客受傷，在調解過程中就承諾要做包括路面的鑑定，釐清問題發生原因，也對公路總局、監理站所謂路面一切正常的說法存疑，指出工務段目前都會派人到現場作人員控管，下雨天就會把一線道做封閉，「就是路面有一定的問題才會這樣做。」

▲台16線水里路段去年12月因天雨路滑，奪走交通隊警官生命，南投縣警局昨前往勘查路面。（圖／記者高堂堯翻攝）

信義工務段回應，事發後現場做的試驗，路面抗滑數值平均在50BPN以上，符合交通部規範一般路面包括標線的抗滑值標準，相關資料也都已提供給地檢署去處理；工務段指出，委託單位和人員都有相關的國家實驗室認證（TAF），也經過他們查核，所有施作過程都有全程錄影，「公信力一定是有」。

►珠光粉色超美 內外鍋皆為304不鏽鋼



►阿嬤鐵口直斷：痔瘡 下面痛好羞「堅持隔褲看診」醫抗拒反救了她



►獨／前空姐汽油淋夫2人重燒傷 高大成曝地獄療程「痛不欲生」



►日月潭水位直直落 沉沒10多年「邵族獨木舟」驚喜現身



►淚崩畫面曝！她遭賓士撞噴1樓高命危 男友跪地救：我雙手沾滿血

