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騰龍「違規紀錄1100次」評鑑還拿甲等！有駕駛違規789次仍能開車

▲▼遊覽車撞山壁6死，檢察官17日下午勘驗。（圖／記者邱中岳攝）

▲遊覽車撞山壁釀6死。（圖／記者邱中岳攝）

記者李宜秦／台北報導

舊蘇花公路（台9線）宜蘭蘇澳段16日下午傳出遊覽車自撞山壁事故，釀成6死39傷，震驚社會。立委邱臣遠指出，釀禍的騰龍通運公司的56名駕駛，竟有高達1100次的違規，其中還有駕駛違規789次，卻仍可開車，且騰龍的評鑑還是甲等，此外，公路總局的遊覽車評鑑紀錄也停在2016年，質疑公總行政怠惰。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍列席報告。立委邱臣遠表示，公路總局官網中的遊覽車評鑑制度僅更新到2016年，甚至有的公司營業20幾年，也沒有評鑑紀錄，相當不合理。

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▲立委邱臣遠指出公總三大缺失。（圖／記者李宜秦攝）

▲立委邱臣遠指出公總三大缺失。（圖／記者李宜秦攝）

邱臣遠指出，公總官網資料揭露慢半拍，直到他提出要求，公總才將資料更新到最新版。林佳龍表示，評鑑制度只到2016年，是因在蝶戀花事件後，相關單位認為舊的評鑑制度識別度不夠，因此擬定新的評鑑制度，去年10月公告辦理，同時進行試評，預計今年3月完成試評，年底發布最新評鑑結果。公總局長許鉦漳表示，以往遊覽車評鑑制度是2到3年做一次，法規中並未規定必須幾年做一次評鑑。

邱臣遠表示，根據公總官網資料顯示，釀禍的遊覽車為騰龍通運公司，該公司共有56名駕駛，竟有高達1100次的違規，其中還有駕駛違規789次，卻仍可開車，且公總給騰龍的評鑑結果竟是甲等，他質疑，違規次數這麼多卻還能拿甲等，評鑑機制公正性不足。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 蘇花車禍 台鐵員工請假相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍則解釋，這是因為該公司駕駛違規項目多是「未繳費」等，與公路法的違規無關，因此沒納入評鑑項目，未來新的評鑑機制會予以修正，將此納入評鑑項目。

▲邱臣遠對公總提出三大質疑。（圖／邱臣遠提供）

▲邱臣遠對公總提出三大質疑。（圖／邱臣遠提供）

▲邱臣遠對公總提出三大質疑。（圖／邱臣遠提供）

▲邱臣遠對公總提出三大質疑。（圖／邱臣遠提供）

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