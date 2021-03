趴開「頭皮」藏680克黃金 2男過海關髮型太怪害圓形禿現形！

▲2男竟然在頭頂藏黃金。(圖/翻攝自Twitter/PIB in Tamil Nadu)

記者李振慧/綜合報導

印度2名男子走私時因為髮型怪異被海關調查,沒想到一把「頭皮」撕開,假髮裡竟然藏了一個黑色小包,裡面是重達680克的黃金,後來也在他們的襪子和直腸中找到更多黃金,一共沒收總價值約美元382,943元(約台幣1,092萬元)的財物。

事件發生在21日,2名男子阿克巴拉里(Magroob Akbarali)與拉菲尤森(Zubair Hassan Rafiyutheen),從杜拜搭機抵達印度金奈國際機場(Chennai International Airport)時,因為怪異的髮型讓海關人員起疑,沒想到2人竟然用膠水把裝著黃金的袋子直接黏在頭上、再戴上假髮想要藉此闖關。

影片中可看到,2男被查獲時遭海關人員當場「趴開頭皮」,看起來像「圓形禿」的頭頂上竟然藏著大量黃金,而一字排開的走私品中,除了黃金還有大量現金,誇張畫面在網路上瘋傳。然而這不是第一次發生類似事件,金奈機場19日便查獲,3名男子將黃金藏在假髮中被捕。

Chennai Air Customs: 5.55 kg gold worth Rs 2.53 crore & foreign currency worth Rs 24 lakhs seized from pax arrivng from & departing to gulf under CAct & FEMA last 2 days. Gold concealed in wigs, socks,innerwear,rectum & aircraft .Six Arrested.@ChennaiCustoms @cbic_india pic.twitter.com/XV1tE74kh1