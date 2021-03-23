6歲女童害「馬桶堵塞」溢出水　遭35歲男鄰居連開2槍射殺

6-year-old Texas girl fatally shot over clogged toilet: cops https://t.co/MDGsnAZpeG pic.twitter.com/8mlUVcPefQ — New York Post (@nypost) March 22, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國德州帕薩迪納市(Pasadena)一棟大樓近來傳出槍擊事件，住在該大樓的一名6歲女童突然遭人開槍射殺，理由竟然是因為她害馬桶堵塞。警方目前已逮捕犯案的35歲男子梅恩斯(Raymeon Means)，可能會以謀殺罪名進行起訴。

事件發生在19日，警方發言人拉米雷斯(Jessica Ramirez)表示，6歲女童沃克(Laurionne Walker)因為馬桶問題遭同大樓住戶梅恩斯射殺，「馬桶發生堵塞問題，導致水溢了出來」，警方原以為2人是親戚關係，後來發現死者的母親與梅恩斯的妹妹是好友，2家往來密切才會被其他住戶誤會。

鄰居阿爾瓦雷斯(Maurico Alvarez)表示，當時梅恩斯突然來敲他的門，問他能否檢查一下家中廁所有沒有漏水，因為一名女童把馬桶弄堵塞，導致水溢出來，「這個人離開後，我聽到他跑去找其他鄰居吵架，然後傳出了4、5聲槍聲」。

沃克送醫後被宣判已經身亡，奶奶傷心表示，「我不懂，她只是一個孩子，今天早上胸部卻被人開了2槍」，家人已開啟募款活動，希望能有善心人士給予幫助。法庭資料顯示，梅恩斯曾有2項傷害兒童的前科。本案將於27日開庭審理。

▼男子竟然為了馬桶問題開槍殺人。（圖／示意圖／達志影像）

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