充電一整晚「電池突然爆炸」　大火瞬間吞噬男嚇壞：整個家都沒了

▲男呼籲大家不要把電器設備充電一整晚。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦一名男子因為把相機充電一整晚，竟然因此引發火災，整個家瞬間被大火吞噬，雖然他和3名家人及時逃了出生，所養的2條貓卻不幸葬生火海，巨大的損失讓他呼籲，「拜託大家，不要再把手機、相機或其他電器設備充電一整晚」。

英國《太陽報》報導，53歲女子泰拉(Teila)表示，這起事件發生在去年9月15日，當時她與丈夫安德魯(Andrew)、14歲與11歲女兒用完晚餐後，一家人於晚間9時30分左右上樓休息，安德魯則在樓下辦公室工作，「警報器突然響了起來，接著聽到丈夫叫我，我迷迷糊糊中從床上起來，打開門發現走廊上都是濃密黑煙，我甚至看不清楚附近」。

泰拉緊急叫醒孩子們，然而3人早已深陷濃煙之中，只能把頭伸出樓梯附近的窗戶，盡量獲得更多新鮮空氣，「老實說，我當時覺得我們會死」，幸好安德魯把水管接在前門的水龍頭上，一路滅火為她們指引出一條生路，4人才順利衝到屋外，但由於事發突然他們來不及去救家中2條貓咪，所養的狗則自行脫困。

泰拉回憶，當時只能無助看著大火燒毀他們的家，消防隊花了90分鐘才順利滅火，事後發現火警發生於16日凌晨1時，起火原因則是安德魯插在插座上的相機，目前他們已搬到新家試圖重建原本的生活，「我們幾乎失去了所有，雖然很幸運仍然擁有彼此」，目前已向充電組製造廠商提出賠償。廠商回應，充電組起火原因仍在調查中。

'We left a camera to charge overnight but the battery exploded – our house burned down and we’ve been left with nothing' https://t.co/1sgfGVVfqc — The Sun (@TheSun) March 22, 2021

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