充電一整晚「電池突然爆炸」　大火瞬間吞噬男嚇壞：整個家都沒了

▲男呼籲大家不要把電器設備充電一整晚。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦一名男子因為把相機充電一整晚,竟然因此引發火災,整個家瞬間被大火吞噬,雖然他和3名家人及時逃了出生,所養的2條貓卻不幸葬生火海,巨大的損失讓他呼籲,「拜託大家,不要再把手機、相機或其他電器設備充電一整晚」。

英國《太陽報》報導,53歲女子泰拉(Teila)表示,這起事件發生在去年9月15日,當時她與丈夫安德魯(Andrew)、14歲與11歲女兒用完晚餐後,一家人於晚間9時30分左右上樓休息,安德魯則在樓下辦公室工作,「警報器突然響了起來,接著聽到丈夫叫我,我迷迷糊糊中從床上起來,打開門發現走廊上都是濃密黑煙,我甚至看不清楚附近」。

泰拉緊急叫醒孩子們,然而3人早已深陷濃煙之中,只能把頭伸出樓梯附近的窗戶,盡量獲得更多新鮮空氣,「老實說,我當時覺得我們會死」,幸好安德魯把水管接在前門的水龍頭上,一路滅火為她們指引出一條生路,4人才順利衝到屋外,但由於事發突然他們來不及去救家中2條貓咪,所養的狗則自行脫困。

泰拉回憶,當時只能無助看著大火燒毀他們的家,消防隊花了90分鐘才順利滅火,事後發現火警發生於16日凌晨1時,起火原因則是安德魯插在插座上的相機,目前他們已搬到新家試圖重建原本的生活,「我們幾乎失去了所有,雖然很幸運仍然擁有彼此」,目前已向充電組製造廠商提出賠償。廠商回應,充電組起火原因仍在調查中。

