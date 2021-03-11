北京未來5年侵略目標　美印太司令：台灣首當其衝！

▲戴維森表示，台灣顯然是中國野心的一部分，這樣的威脅在未來10 年，甚至6年內就可能顯現。（圖／國防部提供）



文／中央社

美國印太司令部司令戴維森今天在眾議院聽證會被問及中國在未來5到10年侵略或採取軍事行動的最可能潛在目標為何時，他表示，「台灣首當其衝」。

美國聯邦眾議院軍事委員會今天就印太地區安全與軍事活動舉辦聽證會。聯邦眾議員戴佳雷（Scott DesJarlais）質詢列席作證的戴維森（Philip Davidson），未來5到10年中國侵略或採取軍事行動的最可能潛在目標為何時，戴維森表示，鑑於中國在公開場合以及中國國家主席習近平任內談話，「我會說台灣首當其衝」。

戴佳雷提及中國外交部長王毅日前警告在台灣議題上沒有妥協餘地，並要求美國政府應放棄上屆政府玩火的危險做法。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）回應時表示，美國對台立場明確不變。

戴佳雷以此追問擔任印太司令3年的戴維森對兩岸關係的看法。戴維森指出，中國基本廢除在香港推動的一國兩制，讓台灣大為擔憂，甚至對台灣大選帶來影響，參選的兩黨都表態不支持一國兩制。

戴維森認為，這使台灣在區域的地位更加堅定，區域內其他國家也都注意到中國對香港採取極為惡性的行為，許多國家與中國的關係冷卻。

戴維森昨天出席參議院軍委會聽證會時也憂心表示，台灣顯然是中國野心的一部分，這樣的威脅在未來10 年，甚至6年內就可能顯現。

美國國防部印太安全事務代理助理部長海大衛（David Helvey）今天在眾院作證時則指出，作為太平洋國家，美國未來與印太地區密不可分，也致力於維護一個自由開放的印太地區。但這樣的框架正遭受挑戰，中國尋求透過國家力量的所有要素重塑世界秩序，以符合其專制模式與國家目標。

海大衛指出，美國並未要求各國在美中之間進行選擇，美方歡迎也鼓勵印太地區所有國家與包括中國在內的所有鄰邦維持和平且富有成效的關係。

他表示，美國的盟友、合作夥伴與區域所有人所面臨的選擇，一是支持現有國際秩序、現有體制，自由開放，且是美方協助創建、支持且讓包括中國在內的區域所有人都能獲益的體制；另一個則是中國現在提出的替代方案，一個封閉的體制、一個更為專制的治理模式。

海大衛指出，這是體制之爭，選擇自由開放的體制還是封閉且專制的體制？美國只期望各國能盡一己之力維護國際法、秩序與規範，並能從中獲益且能提供安全與繁榮，這是美國對盟友與合作夥伴的要求。

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