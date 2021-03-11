「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

▲陶靜因長相甜美，有「最美死刑犯」的外號。（圖／翻攝自搜狐）



記者曾羿翔／綜合報導



中國曾有位外號「最美死刑犯」的女子在年僅20歲時就遭到槍決，她名叫陶靜，生前販毒被判了死刑，會走上這條不歸路是因為她愛錯了人，白白葬送自己的青春年華。執行死刑前，陶靜向警方提出一個驚人要求，意外揭露了背後的辛酸故事。

陶靜1971年出生在雲南，因為是女孩子而得不到父母的疼愛，自己後來跟著姊姊與姊夫一起生活，在沒有父母疼愛的家庭環境下，她變得玩世不恭，上初中時就跟社會閒雜人士混在一起，還開始抽菸、喝酒。到了18歲，陶靜選擇輟學，在姊姊的贊助下開了一間小髮廊，但起初生意相當慘澹，陶靜把自己的美貌與身體當成本錢，與多名毒販有染。

▲陶靜被槍決時年僅20歲。（圖／翻攝自搜狐）



過程中，讓陶靜深深愛上的是一位名叫楊博的男子，但她並不知道楊博與其他小毒販不同。楊博除了要陶靜的肉體上外，其實還有更大的暗黑目的，就是要利用陶靜的身體作為運輸工具，幫他實現暴富的夢，所以欺騙陶靜自己是「做生意的」，兩人在一起後，陶靜還辭去了髮廊的工作，開始過著「表面幸福」的同居生活。

接著楊博常常帶陶靜進出許多高檔場合，為她購入許多名牌服飾與包款。但讓陶靜感到困惑的是，楊博卻從來沒有讓她知道所謂的「生意」是什麼，最後才得知深愛的另一半竟然是一名毒販。

▲陶靜從小因為是女生，得不到父母的疼愛。（圖／翻攝自搜狐）



楊博為了防止陶靜懷孕，影響下體藏毒，還帶去醫院做了下體避孕環手術，被愛情沖昏頭的陶靜竟然傻傻答應了。沒想到楊還要求陶利用身體把毒品送到雲南，第一次行動的陶靜就當場被公安抓包，查到冰毒484.2克，卻不願說出上線是自己的男友，最後以販毒罪被判處死刑。

1991年10月26日，執行死刑前，陶靜向警方提出一個要求，望能夠取出體內的避孕環，「希望自己最後能夠走得乾淨點」。公安機關得知當下雖然覺得尷尬，但仍答應陶靜的請求。據了解，陶靜在最後告別時，緊緊抱著自己的母親泣不成聲，留下了一張只有5個字的紙條，上頭寫著「親愛的媽媽」成了最後的遺言。楊博最後則被警方逮捕，但已無法挽回陶靜年輕的生命。

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